ضعيه على ظهره في غرفةٍ هادئةٍ لعلاج المغص

عندما تمارسين أمومتك للمرّة الأولى ستمثّل معالجة طفلك من الأعراض المرضية تحدّياً مهماً لك، خاصة مغص الأطفال .

ضعيه على ظهره في غرفةٍ هادئةٍ.

قومي بلفّه ببطانية قماش بطريقة مريحة.

يمكنك أن تضعيه في حضنك وأن تدلّكي بلطف ظهره.

جرّبي طريقة تدليك الأطفال.

ضعي الماء الدافئ على بطنه.

ضعي المصاصة في فمه.

حمّميه بمياه دافئة، فهذا سيريحه.

وبالطّبع الخطوة الأهم هي أن تستشيري طبيب طفلك ليشخّص الحالة ويحدّد سبب المغص فيعطيه الدواء المناسب. ولنزوّدك بمعلوماتٍ مفيدة أكثر عن المغص، ستقدّم لك عائلتي أسبابه:



غازات.

هرمونات تخلق آلاماً في المعدة ومزاجاً عكراً.

حساسية زائدة على الضجة أو الضوضاء والأنوار القوية.

طفل مزاجي.

نمو الجهاز العصبي.

نمو الجهاز الهضمي.

إصابات.

ارتدادات حمضية في المعدة ومشاكل هضمية.

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