علاج نزلات البرد أثناء الحمل في فترة الحمل، يعمل جهازك المناعي بسرعة أقل من المعتاد - وهو أمر جيد في الواقع، لأنه يحمي جنينك، ويمنع جسمك من التفكير في أن الجنين كائن غريب. على الرغم من ذلك ، فإن الجانب السلبي لهذا التثبيط المناعي هو أن جسمك لا يمنع العديد من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد ، مما قد يجعلك أكثر عرضة للأعراض بما في ذلك انسداد الأنف، والسعال، والتهاب الحلق.

أما الجانب الإيجابي فهو حتى مع أسوأ أعراض البرد فأن الجنين لا يعاني من أي منها. في الواقع، تحمي بيئة الرحم الطفل تمامًا من الفيروسات.

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بالنسبة لك، تعتبر نزلات البرد في الغالب مصدر إزعاج، وأفضل طريقة للتعامل معه هو الراحة، وشرب السوائل، والصبر، واستشارة الطبيب للتأكد من أنه أو هي على دراية بجميع أعراضك ، بما في ذلك أي حمى. إذا لزم الأمر ، يمكن للطبيب أيضًا وصف بعض الأدوية التي تعتبر آمنة أثناء الحمل. تعالوا معنا لنتعرف على أهم الطرق العلاجية والنصائح لعلاج علاج نزلات البرد أثناء الحمل :

علاج نزلات البرد أثناء الحمل : الأسباب

تحدث نزلات البرد بشكل شائع بسبب نوع من الفيروسات يعرف باسم فيروسات الأنف ، والذي ينتقل بسهولة من شخص لآخر. يوجد 200 فيروس أو أكثر من فيروسات البرد، ولهذا السبب قد يصابون بها بشكل متكرر.

علاج نزلات البرد أثناء الحمل : مدة نزلات البرد

تستمر أعراض البرد بشكل عام من 10 إلى 14 يومًا. ونعم، للأسف، يمكنك الإصابة بنزلة برد جديدة فور الانتهاء من نزلة البرد الحالية، لذلك إذا شعرت أن لديك دائمًا أعراض زكام ، فقد تكونين على حق.

علاج نزلات البرد أثناء الحمل : ا ل أعراض

يبدأ الزكام عادة بحكة في الحلق تستمر لمدة يوم أو يومين، يليها الظهور التدريجي لأعراض أخرى، بما في ذلك:

سيلان ثم انسداد لاحقًا في الأنف.

العطس.

تعب خفيف.

سعال جاف، خاصة بالقرب من نهاية الزكام، والذي قد يستمر لمدة أسبوع أو أكثر بعد أن تنحسر الأعراض الأخرى.

حمى منخفضة الدرجة (عادة أقل من 100 درجة فهرنهايت)

علاج نزلات البرد أثناء الحمل : الأدوية

دواء مخفف الألم والحرارة Acetaminophen (Tylenol) .

دواء تخفيف أعراض الحساسية والجيوب الأنفية Loratadine (Claritin) .

دواء تخفيف أعراض الزكام وسيلان الأنف والتحسس Diphenhydramine (Benadryl) .

دواء علاج احتقان الأنف Pseudoephedrine (Sudafed) .

بخاخ ماء ملحي للمضمضة (غسول فم) Chloraseptic spray بالإضافة الى استخدم قطرات الأنف الملحية أو البخاخات. هذه تساعد على ترطيب الممرات الأنفية. نظرًا لأنها غير معالجة ، فهي آمنة تمامًا للاستخدام كلما احتجت إليها.

أقراص الكالسيوم تعمل بفعالية إذا تم تناولها خلال 24 ساعة من الشعور بالمرض حيث تعمل على كبح الفيروس Zinc lozenges .

مرهم فيكس يعتبر تدليك الصدر بمرهم فيكس أو غيره من المراهم رائعًا في تنظيف الجيوب الأنفية وتخفيف احتقان الصدر. ومع ذلك ، قد تكون المرأة الحامل حساسة للروائح القوية وتكره الإحساس بالبرودة الذي ينبعث من المرهم. ومع ذلك ، هناك طريقة أخرى لاستخدامها ، والتي تعمل بشكل جيد حقًا. ضعي المرهم على باطن قدميك قبل النوم ، وارتدي الجوارب. هذا يمنحك الراحة من السعال والبرد.

علاج نزلات البرد أثناء الحمل : الوصفات الشعبية

هذه العلاجات المنزلية فعالة جدًا في علاج نزلات البرد أثناء الحمل. قد يكون لهذه العلاجات المنزلية درجات مختلفة من التأثير على النساء المختلفات ، لذا اختاري تلك التي تناسبك. ومع ذلك ، فمن المستحسن أنه إذا لم تكن هذه العلاجات مثمرة، فعليك طلب المشورة الطبية:

الثوم: يعمل الثوم بشكل جيد في التخلص من نزلات البرد أثناء الحمل. فهو مليء بالخصائص المضادة للبكتيريا والمطهرة والمضادة للفيروسات ، وبالتالي فهو يساعد في مكافحة الفيروسات والبكتيريا المسببة للبرد. وفقًا لبعض الدراسات الطبية ، فإن الثوم فعال أيضًا في خفض ضغط الدم وتعزيز الدورة الدموية والحفاظ على مستويات الكوليسترول أثناء الحمل. يوفر وجود الأليسين الموجود في الثوم الكامل كل هذه الفوائد أثناء الحمل. يمكنك إضافته الى الشوربة والطعام أو تناوله مشوياً مع العسل.

الزنجبيل: هو أحد أفضل العلاجات المنزلية لنزلات البرد أثناء الحمل. تشتهر هذه التوابل الرائعة بخصائصها الدافئة. يساعد في تحسين الدورة الدموية ومكافحة البكتيريا والفيروسات المسببة للعدوى. كما انه، قد يريحك من حرقة المعدة أثناء الحمل. خذي قطعة صغيرة من الزنجبيل واسحقيها أو ابشريها واغليها في الماء. يضاف الليمون والعسل ويشرب.

خل التفاح: خل التفاح هو علاج آمن ومفيد للغاية لعلاج نزلات البرد أثناء الحمل. الخصائص القلوية لخل التفاح تخلق بيئة معادية للفيروسات ، وبالتالي تقتلهم. في بداية نزلة البرد أو بمجرد ملاحظة الأعراض الأولى للبرد أثناء الحمل ، ابدئي بشرب خل التفاح. امزجي ملعقة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ. من الناحية المثالية ، يجب عليك الغرغرة ثم بلع المحلول لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

العسل والليمون: مزيج رائع يعمل بشكل رائع في التخلص من نزلات البرد أثناء الحمل. خذ كوبًا من الماء الدافئ وأضف إليه ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون. يخلط جيدا ويشرب هذا الخليط ثلاث إلى أربع مرات في اليوم. فيتامين سي الموجود في الليمون يقوي جهاز المناعة ، وخصائص العسل المهدئة تخفف من التهاب الحلق.

شرب السوائل: الحفاظ على رطوبتك أمر مهم جدًا أثناء الحمل ، كما أن تجهيز جسمك بكميات كافية من السوائل يصبح أمرًا مهمًا للغاية ، في حالة إصابتك بالبرد. يفقد جسمك السوائل عند إصابتك بنزلة برد ، ومن أجل تعويض السوائل المفقودة ، يمكنك شرب الماء وشاي الزنجبيل وشاي الليمون والعسل وكذلك القرفة والزعتر وحساء الخضار أو الدجاج أو عصائر الفاكهة الطازجة التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة.

رفع الرأس: قد يسبب لك الاستلقاء بشكل مسطح أثناء النوم صعوبة في التنفس من خلال أنف مسدود. اسند رأسك على وسادتين أو ثلاث ، مما سيسهل عليك التنفس طوال الليل والحصول على نوم مريح.

شوربة الدجاج: يعد تناول شوربة الدجاج في وعاء ساخن من ألذ الطرق للتخلص من نزلات البرد أثناء الحمل. حساء الدجاج غني بالعناصر الغذائية، إلى جانب كونه غنيًا بخصائصه المضادة للالتهابات. إضافة الزنجبيل والثوم ومسحوق الفلفل الحار ، يجعل حساءك غنياً ويعمل بشكل جيد في مكافحة أعراض البرد.

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علاج نزلات البرد أثناء الحمل : الوقاية

تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، مثل حمض الفوليك، والفيتامينات المتعددة المخصصة للحامل.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك بشكل طبيعي. جرب جميع أنواع الحمضيات (البرتقال واليوسفي والجريب فروت) والفراولة والبطيخ والكيوي والمانجو والطماطم والفلفل والبابايا والبروكلي والملفوف الأحمر والسبانخ.

تناول المزيد من الزنك. قد يساعد أيضًا في تعزيز جهاز المناعة؛ يجب أن تهدف النساء الحوامل إلى الحصول على 11-15 ملليجرام يوميًا من جميع المصادر، بما في ذلك فيتامينات ما قبل الولادة.

تناول العسل. ثبت أن ملعقتين صغيرتين على التوالي - أو ممزوجين بالماء الساخن مع الليمون - يساعدان في قمع نوع السعال الجاف الذي يأتي غالبًا مع نزلات البرد ويعد بنفس فعالية شراب السعال بدون وصفة طبية.

الغرغرة بالمياه المالحة. يمكن للغرغرة بالماء الدافئ والملح (1/4 ملعقة صغيرة من الملح إلى 8 أونصات من الماء الدافئ) أن تخفف من حكة أو التهاب الحلق، والتخلص من التنقيط الأنفي والسيطرة على السعال.

النوم بهدوء. تنفس بشكل أسهل عندما تكون مستلقيًا أو نائمًا عن طريق رفع رأسك بعدة وسادات.

ترطيب الهواء. إذا أدت الظروف الجافة في منزلك إلى تفاقم الممرات الأنفية والحلق الحساسة، فإن رش الغرفة بمرطب الهواء البارد أو الدافئ ليلاً يمكن أن يساعد. يمكن للبالغين استخدام أيٍّ من النوعين، ولكن لدواعي السلامة، لا تستخدمها مطلقًا في غرفة الأطفال.

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