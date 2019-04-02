6 نصائح لعلاج نزيف المهبل

عندما يكون هُناك جرح في المثانة يجب تحويل المريضة إلى المشفى

كثيرات هُن النساء اللواتي يُعانين من نزيف المهبل ، والتي تُسبب لهن الكثير من الإزعاج والقلق، وتجعلهم أكثر خجلاً وقلقاً، وفي حيرة من أمرهم بشكل دائم، كثيرات هُن النساء اللواتي يبحثن عن علاج هذه الالتهابات أو هذه الجروح التي نشأت في المهبل، وبشكل خاص اللواتي يُعانين من آلام أثناء الجماع، وقد يكون السبب الرئيس هو وجود جروح أو خدوش أو وجود التهابات في المهبل، ويبلغ عدد النساء اللواتي يشكون من هذه المشكلة نحو 50% من النساء اللواتي تذهبن إلى العيادات النسائية، وتشتكي من هذه المشكلة، لذلك، سنتحدث في المقال عن أهم النصائح لعلاج نزيف المهبل:

1- عندما يكون النزيف بسبب الجماع، أو فض البكارة، أو قد يكون نتيجة لدخول أجسام غريبة، أو استخدام العنف، وفي هذه الحالة يُمكن العلاج عن طريق تقطيب الجروح التي تنتج عن هذه الأسباب، أو ربط الأوعية الدموية ومراقبتها بشكل دائم، ويتم وضع الدواء بداخل الوريد، ويتم أيضاً أخذ الدم قبل هذا لإجراء الفحوصات التي تعتبر ضرورية، ولا يُعطى بهذه الحالة مورفين للعلاج، أو إعطاء أي أدوية سائلة عن طريق الفم، ولا يتم نزع الأجسام الغريبة من مكانها إلا عند الطبيب المختص.

2- عندما يكون هُناك جرح في المثانة، أو جرح في المستقيم، أو هُناك أي تواجد لأي فتحة في البطن، فيحدث حينها فقدان بشكل كبير للدم، ويجب في هذه الحالة تحويل المريضة إلى المشفى.

3- في حالة إرسال المريضة إلى المشفى، يجب أن يكون رأسها منخفضاً عن بقية جسمها، وبشكل خاص ساقيها.

4- يجب عليكِ في حالة وجود النزيف الابتعاد عن تناول حبوب الأسبرين، فهي تعمل على إطالة فترة النزيف.

5- في حالة وجود النزيف بسبب حدوث اضطرابات في الهرمونات، فيتم إعطاء المريضة علاجات هرمونية لازمة لها، بالإضافة إلى حبوب منع الحمل.

6- يتم إعطاء المريضة أحد مكملات فقر الدم، ويتم ذلك فقط في حالات فقد الدم بشكل كبير.

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