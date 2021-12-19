علاقات البوابة: حيل نفسية ستجعل حياتك أسهل الانطباع الأول، كسب الإعجاب، جذب شخص ما وتحسين الذات، يمكن لحيل علم النفس أن تصنع المعجزات! لا تقلل من شأن ما أنت على وشك قراءته ، طبقه في حياتك وشاهد كيف ستنجح.

علاقات البوابة: حيل نفسية ستجعل حياتك أسهل

6 حيل نفسية ستساعدك

1. لإجبار أحد على فضح سر ما

إذا كنت تريد أن يتطوع شخص ما بالمعلومات ، فإن الاتصال بالعين هو ما تحتاج إلى العمل عليه. فقط اسأل عما إذا كان كل شيء على ما يرام أو أي سؤال آخر تريد إجابة صادقة له وحافظ على التواصل البصري مع التزام الصمت. يميل الناس إلى الإفصاح عن كل شيء خاصةً إذا كانوا يخفون شيئًا لفترة من الوقت لأن الصمت يجعلهم غير مرتاحين ويريدون كسر التوتر.

2. قدم الطعام لتهدئة النفوس

هذا مثير للاهتمام جدا في الواقع. إذا شعرت أن حفل العشاء على وشك أن يتحول إلى عدائية أو أن الناس على وشك الشجار، اطلب الطعام أو قدمه واطلب من الناس تذوقه أو تناوله. هذا النشاط يهدئ الناس، لأن اغلب الشجارات تحدث بسبب الشعور بالجوع والانزعاج من تأخر الطعام.

3. لجعل شخص ما يتفق مع رأيك

إذا كنت تريد أن يتفق معك الناس ، فابدأ في الإيماء برأسك أثناء الحديث عن الموضوع. إن حركة الإيماء تجعل الشخص يؤمن أيضًا بكلماتك وينتهي الأمر في الغالب بالاقتناع والعودة برأسه.

علاقات البوابة: حيل نفسية ستجعل حياتك أسهل

4. تهدئة شخص على وشك الشجار معك

إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما على وشك الدخول في شجار معك ، فما عليك سوى الذهاب والجلوس بجانبه. هذا يجعل الشخص محرجًا ثم يهدئ. تحرك باتجاهه أولاً ثم اذهب بهدوء واجلس بجانبه.

5. قلدهم لكسب ثقتهم

لبناء الثقة مع شخص ما بسرعة ، قلد لغة جسده ولكن بطريقة خفية. ثم يبدو كما لو كنت متزامنًا معهم وهذا يساعد في بناء الثقة.

6. تدفئة يديك قبل التقديم

قبل مصافحة شخص تريد التواصل معه أكثر ، تأكد من أن يديك دافئة. المصافحة الدافئة تعني أنك تشعر بالدفء كشخص وأسهل في الاقتراب ويعطي انطباع أول جيد أيضًا.

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