علاقات البوابة: علاقة والديك هي سبب مشاكل علاقتك العلاقات هي أهم جزء في الحياة ، لكنها في نفس الوقت معقدة للغاية. نحن لا نختار كل العلاقات في حياتنا ، فنحن مرتبطون ببعض الناس عن طريق الدم أو الصلة. تتأثر جميع العلاقات في حياتنا بعوامل متعددة ، مثل سلوكنا وتكييفنا وميلنا وتربيتنا وصفاتنا.

لكن من المثير للاهتمام ملاحظة أن العلاقات الرومانسية في حياتنا تتأثر بعلاقة والدينا. "علاقة والدينا هي العلاقة الأولى التي نشهدها ونستوعبها ونتعلمها. يصبح نموذجًا لجميع العلاقات الأخرى "، كما يقول خبراء العلاقات.

تؤثر علاقة والدينا بشكل كبير على العلاقات الأخرى في حياتنا فكيف ولماذا يحدث هذا

علاقات البوابة: علاقة والديك هي سبب مشاكل علاقتك

• النموذج

في السنوات التكوينية ، يكون لدى الطفل فكرة قليلة أو معدومة عن الصواب والخطأ ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات. تصبح الأنماط والأفعال في علاقة والديهم، بغض النظر عن مدى سميتها أو صحتها، معيارًا لهم.

علاقات البوابة: علاقة والديك هي سبب مشاكل علاقتك

• الخطوبة

الآباء هم صورة مصغرة للطفل. يتم توفير المساحة الآمنة التي يسعون إلى الرجوع إليها من قبل الوالدين مباشرة من يوم ولادة الطفل. عندما يرى الأطفال النزاعات والخلافات تتطور، فإن ذلك يزعج شعورهم بالأمان. قد نتدخل في أعمال والدينا ؛ قد نحاول حل مشكلاتهم. هذا الارتباط هو أمر طبيعي فقط وقد يختلف من طفل لآخر ، اعتمادًا على مشاركة الطفل مع الأسرة.

علاقات البوابة: علاقة والديك هي سبب مشاكل علاقتك

• ديناميكية القوة

غالبًا ما يؤدي الانخراط في نزاعات والديك إلى الوقوف إلى جانب أحد الوالدين الامر الذين قد يطور إحساسًا بالتعاطف تجاههم لأنك تعتقد أنهم في وضع غير مؤات. هذا يقودنا إلى استيعاب جميع صفات الوالد "الأضعف" لأننا نريد الاندماج معهم ، ورفض الآخر تمامًا. ينتج عن هذا خلق قوة ديناميكية.

علاقات البوابة: علاقة والديك هي سبب مشاكل علاقتك

• تقليد السلوكيات في علاقتنا

نظرًا لأننا نتعامل مع جميع صفات والدنا المفضل ، فقد نبدأ في رؤية الذات بدلاً من الوالد المفضل والأضعف في علاقتنا وشريكنا باعتباره الوالد المهيمن والمرفوض. مثلا "إذا رأينا أمنا كفرد ضعيف في العلاقة، فقد نشعر بأن شريكنا أضعفنا في علاقتنا وقد نشعر بأننا يهيمن علينا معهم."

علاقات البوابة: علاقة والديك هي سبب مشاكل علاقتك

• العواقب

قد لا ندرك أننا نقلد هذه السلوكيات في علاقتنا الخاصة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضارب العلاقات مع الشريك. الحل هو النظر بعناية في علاقة والديك وفحص كيفية تأثرك بها. سيمنحك الاستبطان والفحص الدقيق حلولاً ويساعدك على التغلب على مشكلات علاقتك.

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