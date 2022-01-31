علاقات البوابة: 5 أمور تجنبها بعد العلاقة الجنسية تمامًا مثلما تستخدم الكثير من الطاقة أثناء ممارسة الجنس وفي اللحظة التي تؤدي إلى ذلك، تعد الإجراءات الجنسية مهمة جدًا أيضًا. هناك بعض الأوامر والنواهي التي يجب وضعها في الاعتبار. لذا إليك 5 أشياء لا يجب عليك فعلها أبدًا بعد ممارسة الجنس:

علاقات البوابة: 5 أمور تجنبها بعد العلاقة الجنسية

1.غسل الأعضاء التناسلية بالغسيل الحميم

من القواعد الأساسية أنه بعد ممارسة الجنس يجب أن نغسل أعضائنا الخاصة ولكن هذا خطأ شائع ترتكبه هو عندما تغسله بغسول حميم. يمكن أن تكون هذه الغسولات قاسية جدًا وتدمر مستويات الأس الهيدروجيني لديك ولا يمكنك أن تنسى حقيقة أن بشرتك حساسة للغاية بعد ممارسة الجنس مباشرة. من الأفضل التبول للتخلص من البكتيريا ثم غسل الأعضاء بالماء الفاتر فقط.

علاقات البوابة: 5 أمور تجنبها بعد العلاقة الجنسية

2.تنظيف الألعاب الجنسية

تمامًا كما تقوم بتنظيف جسمك ، قم بتنظيف ألعابك الجنسية أيضًا بعد استخدامها. لا يمكنك تحمل تكاثر أي نوع من البكتيريا لأنه في المرة القادمة التي تستخدمها فيها ، ستواجه مشكلات كبيرة. نظف الألعاب بالماء الدافئ والصابون اللطيف وقم بتغليفها جيداً.

علاقات البوابة: 5 أمور تجنبها بعد العلاقة الجنسية

3.لا تغادر بعد ممارسة الجنس

بعد جلسة جماع ساخنة. لا تترك الشريك بطريقة باردًا. إنها خطوة غير حساسة للغاية وتجعل الآخر يشعر بأنه غير مهم. قم بضم الشريك، وقبل جبهته، وعانقه ، وتأكد من أن جسمك يلامس جسمه لبضع دقائق. هذا يطلق بعض الهرمونات السعيدة ويجعلك أنت وشريكك تشعر بالرضا. إذا استطعت ، خذ هذه الملاحظات بحب واهتمام في صوتك. اسألها إذا استمتع. إذا لم يكن كذلك ، اسأل ما الذي يمكن عمله بشكل أفضل. هذا يظهر أنك تفكر به وتبادله المشاعر.

علاقات البوابة: 5 أمور تجنبها بعد العلاقة الجنسية

4.لا تلبس ملابس ضيقة

دع جسمك يتنفس بعد ممارسة الجنس. ارتدِ قميصًا خفيفًا أو بيجامة أو فستانًا ليليًا، وتجنب أي شيء ضيق على الجسم. السبب هو أنه بعد ممارسة الجنس مباشرة ، يقوم جسمك بإفراز السوائل والحرارة. إذا كنت ترتدي أي شيء ضيق ، يزداد الاحتكاك ويمكن أن يؤدي ذلك إلى البكتيريا.

علاقات البوابة: 5 أمور تجنبها بعد العلاقة الجنسية

5.اترك هاتفك بعيدًا

انسى العالم الخارجي بعد ممارسة الجنس. لا تتحقق من هاتفك أو تلفازك مباشرة بعد جلسة حارة وحميمة. هذا يعادل مغادرة السرير على الفور. هذا لا يظهر سوى الانفصال. تأكد من احتضان شريكك واستفد من فوائد الأوكسيتوسين - هرمون الترابط الذي يفرزه جسمنا بعد ممارسة الجنس.

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