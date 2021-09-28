علاقات البوابة: كيف تبني علاقة جيدة مع جيرانك؟ إذا كنت تعيش في مجتمع أو حي كبير، من المهم أن تكون لديك علاقة جيدة مع جيرانك. أولاً، الشعور بالآمن وثانيًا، لا تعرف أبدًا متى تحتاج إلى المساعدة. حتى لو كان الأمر يتعلق بمجرد التحقق مما إذا كان باب المدخل مغلقًا عندما لا تكون في المنزل أو استلام شحنة من عامل التوصيل.

تذكر قد يكون جيرانك أكثر أهمية من أصدقائك، فهم أقرب إليك يقال (الجار قبل الدار)، ويمكن أن يمدوا لك يد العون في بعض المواقف الحرجة أيضًا. وقد لا يكونوا بهذه الطيبة، المهم أن تبدأ بطريقة مناسبة تعكس ثقافتك وتربيتك.

علاقات البوابة: كيف تبني علاقة جيدة مع جارك؟

نصائح هامة حول كيفية الحفاظ على علاقة جيدة مع جارك:

تبادل المجاملات

يبدأ كل شيء بترحيب بسيط عندما تراهم أو تتمنى صباح الخير لهم. كن دافئًا وودودًا ولكن لا تبالغ في ذلك لأن الكثير من الناس لا يحبون ذلك أيضًا.

احرص على احترام خصوصيتهم

حافظ على اللياقة والاحترام مع جيرانك. لا تشغل موسيقى صاخبة جدًا، يكفيك التحية البسيطة أو الابتسامة. لا تذهب وتبدأ في التحدث إليهم ما لم تجد منهم ترحيباً. يجد الكثيرون هذا مزعجًا ثم يميلون إلى تجنبك.

تقديم المساعدة

إذا شعرت أنهم يمرون بمشكلة ما، وأنت تعلم أنه يمكنك المساعدة حاول تقديم ما تقدر عليه، على سبيل المثال، في حال انقطاع الماء أو الكهرباء عن بيتهم، حاول أن تقدم لهم الماء أو جهاز يضيئ بالبطارية، واسأل عما إذا كانوا يريدون الدخول لاحتساء بعض القهوة في منزلك بدلاً من الانتظار في الخارج. استلم طرودهم إذا لم يكونوا في المنزل (وطلبوا منك ذلك)، وضعها في مكان آمن.

علاقات البوابة: كيف تبني علاقة جيدة مع جارك؟

نصائح هامة حول كيفية الحفاظ على علاقة جيدة مع جارك:

تبادل الهدايا

بعض الشعوب تتبع تقاليد خاصة بهدايا الجيران، خاصة إذا كنت جديداً على المنطقة، مثل تقدم الحلوى أو الطعام أو نباتات الزينة أو حتى مجرد بطاقة صغيرة مع شوكولاتة. تأكد من أنها هدية صغيرة وغير مكلفة حتى يتمكن الجيران من ردها لك. إذا كان هناك موسم أعياد يمكنك أيضا اختيار هدية مناسبة.

تجاهل المشاكل الصغيرة

نحن لا نقول بأن تتجاهل كل شيء ولكن حاول تجاهل الأشياء الصغيرة. لا أحد كامل! إذا قام جارك أو أطفاله بفعل شيئًا عن غير قصد، فقم بتحليل ما إذا كان الأمر يستحق انزعاجك أم لا. تحكم في غضبك لأنه عليك البقاء معهم لفترة طويلة. ما لم يكن بالطبع تجاوز بعض حدود اللياقة والآداب العامة.

طبيب البوابة: لا تتغاض عن مؤشرات المشكلات السلوكية لدى الأطفال

لهذه الأسباب احرصي على الاستعانة بالنباتات في منزلك