طبيب البوابة: لا تتغاضى عن مؤشرات المشكلات السلوكية لدى الأطفال

الأطفال أبرياء. لا يولد أي طفل يعاني من مشاكل نفسية أو سلوكية. يعود الأمر كله إلى البيئة التي نشأوا فيها والتجارب التي يمرون بها عندما يكونون في مراحل نموهم...

ومع ذلك ، في كثير من الأحيان ، حتى عندما يلاحظ الآباء أن أطفالهم يسيئون التصرف أو يفلتون بمهارة من أخطائهم ، فإنهم يميلون إلى تجاهلها ، وهذا ليس خطأً فحسب ، بل سيئًا أيضًا لشخصية طفلك.

ومع ذلك ، إليك بعض المشكلات السلوكية التي قد يواجهها طفلك ، والتي قد تكون مقلقة ويجب ألا تتجاهلها:

اللعب بقسوة مع الأطفال الآخرين

حسنًا ، إذا كان طفلك يضرب أو يسيء التصرف مع أطفال آخرين ، فسيكون ذلك ملحوظًا ويمكنك بالتأكيد فعل شيء حيال ذلك. ومع ذلك ، إذا كان ماكراً، فإنه سيفعل ذلك بأكثر الطرق دقة. لذلك ، كلما رأيت ابنك يدفع أو يقرص أو يدفع الأطفال أو زملائه في اللعب أو حتى أشقائهم الأصغر سنًا ، تعامل معه على الفور ولا تسمح له بالمرور. إذا تركته ، فسيشجعه ذلك فقط على ارتكاب أعمال مماثلة في المستقبل.

انتقائي لما يسمعونه

عندما يكون الأطفال صغارًا ، فإنهم لا يمتلكون القدرة على التجاهل. ومع ذلك ، مع تقدمهم في السن ، يصبحون أكثر ذكاءً وقد يتعلمون فن التجاهل. قد يغرسوا القدرة على التمييز بين ما هو مناسب لهم وما قد يعيق أهدافهم. ومع ذلك ، إذا لاحظت أن طفلك كان انتقائيًا بشأن ما يسمعه أو تظاهر بعدم سماعه لتعليماتك ، فيجب عليك معالجته على الفور.

المقاطعة أثناء حديث الكبار

عندما يجاوب الأطفال، يعتبر الآباء ذلك سلوكًا سيئًا. ولكن بصرف النظر عن ردود الفعل غير المؤدبة، فإن مقاطعته لك أثناء التحدث هي أيضًا طريقة يظهر الأطفال من خلالها عديمي الاحترام. لا تسمح لهم بالاعتقاد بأنهم يستطيعون مقاطعتك وقتما يريدون.

اتخاذ القرارات دون التفكير في العواقب

بمرور الوقت ، عندما يتم التغاضي عن سوء سلوك الأطفال ، فإنهم يبدئون في اتخاذ القرارات دون التفكير في الآثار المترتبة. قد يخططون أو يشترون شيئًا قد لا يبدو كبيرًا جدًا بالنسبة لهم ، ولكنه قد يتسبب في الكثير من الضرر على مدار فترة زمنية. لذلك ، كآباء ، إذا كنت تتجاهل هذه المواقف لدى طفلك ، فقد يكون ذلك خطأ فادحًا.

المبالغة في عرض الحقيقة

المبالغة هي فن وبالنظر إلى أن الأطفال لديهم خيال حي ، يمكنهم أحيانًا تدوير الحقيقة وجعلها تبدو أكثر مما حدث بالفعل. إذا وجدت ابنك يبرر الحقيقة ويبالغ فيها ، فلا تروج لها أكثر. قد يعيق هذا شخصيتهم على المدى الطويل وقد يجعلهم غير أمناء.

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