علاقات البوابة: كيف تنهي علاقتك السابقة بعد الزواج حتى لو كنت سعيداً في زواجك، هناك أشياء صغيرة قد تثير الذكريات مع خطيبتك أو حبيبتك السابقة. لا تقلق يمكن أن يحدث هذا مع الجميع. لكن لا ترتكب هذا الخطأ القاتل وتقوم بالاتصال بها. بدلاً من ذلك، اتبع هذه النصائح للتعامل مع لحظات الضعف هذه:

علاقات البوابة: كيف تنهي علاقتك السابقة بعد الزواج

لا تدع علاقتك السابقة تدمر علاقتك الحالية

سافر

ضع خططًا مع زوجتك ، وانطلقا في رحلة قصيرة أو طويلة، حسب رغبتك. السفر سواء براً أو جواً سيجعلك تشعر بالتغيير ويساعدك على نسيان أي ذكرى سابقة وعمل ذكريات جديدة مع زوجتك وشريكتك الحالية. تذكر بأن العودة الى الخلف ستكلفك الكثير، لذا ركز على الانطلاق بعيداً لتجد السعادة التي تستحقها.

اكتب عن مشاعرك

قم بعمل مفكرة خاصة، واكتب مشاعرك، سواء نثراً أو شعراً أو رسماً ولكن لا تقم بالاتصال بها أو كتابة اسمها على الإطلاق. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين لا يستطيعون التحدث عن مشاعرهم. بمجرد أن تنتهي من التنفيس عن مشاعرك قم بإحراق أو تمزيق هذه المفكرة، ستشعر بالتحسن فوراً، لأنك تخلصت من أي مشاعر مرتبطة بها.

تذكر الأسباب التي جعلتكما تنفصلان

ما لم يكن زواجًا قسريًا مرتبًا ، فكر في الأسباب التي أدت الى انفصالكما. لقد انفصلتما بسبب شيء ما، ربما بعض الخلافات والمشاكل. تذكر هذه الأسباب جيداً. وستجد بأن علاقتكما كانت مستحيلة، لذا ركز على حياتك الزوجية الجديدة.

مارس هوايتك

حدد الأسباب التي أدت الى تنشيط ذاكرتك بالعلاقة السابقة. قد يكون الفراغ، التواجد في مكان يذكرك بها، لمواجهة ذلك قم بتغيير مكانك، هواياتك، مطعمك المفضل، وانشغل بشيء جديد ومختلف. أنت تستحق فرصة مع شريكة جديدة.

قابل أصدقاءك

ضع خطط للخروج مع أصدقائك. لا تبقى وحيداً في المنزل. ومن الأفضل أن تأخذ زوجتك في موعد غرامي وتذكر نفسك بأن السيدة التي تجلس بقر بك أو أمامك تستحق كل حبك واهتمامك الذي تهدره على ذكرى سابقة.

تحسين الذات

يجب أن يكون تحسين الذات دائمًا على جدول الأعمال. إذا كنت تفتقد حبيبتك السابقة ، فمن الأفضل تحويل انتباهك إلى القيام بشيء جيد لنفسك بدلاً من ترك المشاعر السلبية أو الحزينة تتسرب لك. إذا لم يكن الأمر كذلك ، اذهب للتسوق، ودلل نفسك ، ابتعد واستمتع بالفصل الجديد من حياتك.

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