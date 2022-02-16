علاقات البوابة: هل تعيش علاقة كرمية؟ العلاقة الكرمية هي نوع من العلاقات الرومانسية التي تركز بشكل أكبر على النمو والتعلم من التجارب ، خاصةً إذا كنت مرتبكًا وغير متوازن ومحبط للغاية. تعمل هذه العلاقات كدروس تساعد الشخص على فهم أين أخطأوا ، وكيف يمكنهم إصلاح جوانب معينة من جوانبهم للأفضل. لكن الناس غالبًا لا يدركون عندما يكونون في علاقة كرمية.

إليك بعض العلامات التي ستساعدك في تحديد ما إذا كنت تعيش في أحدها.

علاقات البوابة: هل تعيش علاقة كرمية؟

مشاجرات درامية

ربما لن توجد هناك مشاجرات بدون لمحات درامية فيها. ولكن في علاقتك سيكون هناك الكثير من الصراخ والبكاء واللوم. سوف تتساءل باستمرار عن دافع شريكك أثناء الجدل وسيبقيك على حافة الهاوية دائمًا.

علاقات البوابة: هل تعيش علاقة كرمية؟

التواصل

نظرًا لأن العلاقات الكرمية تدور حول موازنة بعضها البعض ، فسيكون هناك الكثير من فجوات التواصل في العلاقة. ستلاحظ أنك وشريكك لا تتواصلان جيدًا حقًا وهذا يؤدي إلى العديد من التفسيرات الخاطئة من الجانبين.

علاقات البوابة: هل تعيش علاقة كرمية؟

الاعتماد بشكل كبير على بعضهما البعض

سوف تجد نفسك وشريكك تعتمدان بشكل كبير على بعضكما البعض. سوف تتكئان على بعضكما البعض للحصول على المشورة والقرارات والرفاهية العقلية والعاطفية. في حين أن هذا جانب جيد ، إلا أنه يمكن أن يتحول إلى سلبي سريعًا لأن الاعتماد المفرط على شريكك قد يكون مشكلة. قد يكون لديك حتى أزمة هوية.

علاقات البوابة: هل تعيش علاقة كرمية؟

الحجج المفرطة

سيكون هناك لمحات من العاطفة السلبية في حججك ، أي أن مستوى الشدة سيكون مرتفعًا جدًا. سيكون هناك الكثير من عبور الحدود والحدود بينكما ويمكن أن يصبح الأمر قبيحًا للغاية. لكن في النهاية ، ستجد أن كلاكما يتعامل مع بعضهما البعض.

علاقات البوابة: هل تعيش علاقة كرمية؟

إشارات التحذير المستمرة

إذا كنت في علاقة كرمية ، فستكون ملزمًا بتجربة بعض المؤشرات التحذيرية في العلاقة. سيكون هناك الكثير من الصراخ والتعنيف واللوم الشديد يتبعه حب عاطفي. لكن هذا يعني فقط أنكما لا تتحكمان في مشاعركما ، مما يؤدي إلى ظهور مثل هذه المؤشرات التحذيرية الكبيرة.

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