علاقات البوابة: 4 أسرار لإنقاص الوزن في العمل يعد فقدان الوزن مهمة صعبة وتزداد محاولة التخلص من الكيلوجرامات صعوبة إذا كنت موظفاً بدوام كامل. إذا كانت ساعات عملك تهيمن على يومك ، فمن السهل جدًا التخلي عن التمارين وعادات الأكل الصحية. يمكن الوصول بسهولة إلى الوجبات الخفيفة السريعة التي توفر إشباعًا فوريًا لعملك الشاق ورفع معنوياتك بعد الاجتماعات المتعبة. إذا كان لديك وظيفة مكتبية ، فلا يمكنك حتى أن تبدأ في تخيل ما إذا كان بإمكانك كسر نمط حياتك المستقر. تعتقد أنه لا يمكنك إنقاص الوزن إلا عندما لا يكون لديك وظيفة ولديك وقت فراغ. لكننا لا نملك هذه الرفاهية، أليس كذلك؟

كل ما تحتاجه هو بعض التغييرات السهلة والذكية في نمط الحياة التي يمكن أن تجعلك شخصًا أكثر صحة وتفقد الوزن حتى مع عملك بدوام كامل. تابع القراءة لمعرفة ذلك.

علاقات البوابة: 4 أسرار لإنقاص الوزن في العمل

خطط لوجباتك مسبقًا

أحد الأسباب الرئيسية لعمل مخططات النظام الغذائي من خبراء التغذية هو أنها تسمح لك بالتخطيط وإعداد وجباتك مسبقًا. التخطيط ومعرفة ما ستتناوله لوجباتك الرئيسية ووجباتك الخفيفة سيمنع أي وجبات خفيفة غير صحية أو طلب وجبات سريعة في اللحظة الأخيرة. حاول أن تأكل وجبات مطبوخة في المنزل بشكل يومي. يمكنك تحديد يوم واحد للغش في الأسبوع لتناول وجباتك السريعة المفضلة. ستوفر المال وتوفر الوقت وتعرف بالضبط ما تأكله.

علاقات البوابة: 4 أسرار لإنقاص الوزن في العمل

لا وجبات خفيفة غير صحية

إذا كنت تشعر أن كيس رقائق البطاطا سوف يمنحك دفعة كافية للاستمتاع أثناء العمل لمدة نصف ساعة مقبلة ، فعليك التخلص من هذه العادة غير الصحية. يمكن أن يصبح فقدان الوزن أمرًا صعبًا للغاية إذا كنت تنغمس في تناول وجبات خفيفة في العمل. قد يساعدك درج المكتب المليء بالشوكولاتة والحلويات على الاستمتاع أثناء العمل طوال اليوم ، ولكنه بالتأكيد سيضيف بوصات إلى خصرك. ولكن إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة خلال النهار ، يمكنك اختيار وجبات خفيفة صحية مثل اللوز والفواكه والزبادي.

علاقات البوابة: 4 أسرار لإنقاص الوزن في العمل

توقف عن شرب السعرات الحرارية الفارغة

"لا يمكنني العمل بعد الآن بدون قهوتي أولاً" ، إذا وجدت نفسك تردد هذا الحوار في العمل ، فلدينا عقبة أخرى على المسار لفقدان الوزن. شرب الكثير من القهوة أو الشاي خلال اليوم يمكن أن يضيف الكثير من السعرات الحرارية الفارغة لوزنك. الشر الرئيسي في هذه المشروبات هو السكر المضاف. كوب واحد من القهوة المحلاة يحتوي على حوالي مائة سعر حراري. إذا كنت تشرب 3-4 أكواب في اليوم فأنت تتجاوز متطلبات السعرات الحرارية. إن تقليل تناولك اليومي لفنجان واحد أو تناول القهوة السوداء بدون سكر يمكن أن يضع حداً لهذه الزيادة غير الضرورية في الوزن.

علاقات البوابة: 4 أسرار لإنقاص الوزن في العمل

قم بزيادة نشاطك الروتيني

إذا كان الانتقال إلى العمل يستغرق وقتًا ثم تعمل لمدة 8 ساعات يوميًا ، فقد يكون من الصعب جدًا العثور على أي وقت لممارسة الرياضة. إحدى الطرق هي الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو إيجاد وقت لممارسة الرياضة أول شيء في الصباح. إذا لم يكن هناك ما يناسبك ، فإن أفضل رهان لك هو زيادة نشاطك اليومي ومحاولة المشي قدر الإمكان خلال اليوم. حاول المشي من محطة المترو إلى مكان عملك واستخدم السلالم بدلاً من المصاعد. عندما تأخذ قسطًا من الراحة ، حاول القيام بالمشي وتمارين الإطالة. ستثبت كل هذه الخطوات الصغيرة أنها مفيدة في مساعدتك على حرق سعرات حرارية أفضل ، وخلق عجز في السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي.

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