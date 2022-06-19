علاقات البوابة: هذا الوهم البصري سيلعب بعقلك الوهم البصري يخدعنا. في بعض الأحيان لا نتمكن من رؤية الأشياء التي أمامنا مباشرة وفي أحيان أخرى نرى أشياء غير موجودة بالفعل. الأوهام البصرية هي التفسيرات لكيفية خدع بصرنا لأذهاننا والعكس صحيح. على الرغم من أننا ندرك جيدًا الأشياء من حولنا ، فإن سبب فشلنا في ملاحظة الحيل في الوهم البصري هو ظاهرة محيرة للعقل.

علاقات البوابة: هذا الوهم البصري سيلعب بعقلك

ما هو هذا الوهم البصري؟

في هذه الصورة ، تبدو الفراولة المزينة في تورتة الفراولة حمراء. عندما شارك Akiyoshi Kitaoka من جامعة Ritsumeikan في اليابان هذه الصورة في تغريدة ، تسبب ذلك في حدوث ارتباك. بينما قال الناس إن الفراولة تبدو حمراء بالنسبة لهم ، كشف Kitaoka أن الصورة لا تحتوي على وحدات بكسل حمراء على الإطلاق. لإنشاء الوهم ، تم تبديل وحدات البكسل الحمراء بأخرى رمادية.

على الرغم من حقيقة أن البيكسلات كانت رمادية ، رأى الناس الفراولة حمراء.

علاقات البوابة: هذا الوهم البصري سيلعب بعقلك

لماذا حدث هذا؟

على الرغم من أن وحدات البكسل تحمل لونًا سماويًا أو رماديًا ، إلا أن الفراولة تظهر باللون الأحمر للناس.

هذا بسبب ظاهرة تسمى ثبات اللون الذي يكتسبه الدماغ بمرور الوقت بناءً على ذاكرتنا.

على سبيل المثال ، بغض النظر عن اللون الذي قد يكون عليه ، فإن العقل البشري سيرى دائمًا أن الموزة صفراء والبرتقالية لونها برتقالي. وبالمثل ، فإن دماغنا لديه ذاكرة دائمة عن لون الفراولة الأحمر.

لذلك ، بغض النظر عما إذا كانت الصورة تحتوي على وحدات بكسل حمراء أم لا ، ظهرت الفراولة في لاذع باللون الأحمر للناس.

في هذه العملية ، يكتشف الدماغ ألوان الأشياء من ذاكرته بغض النظر عن لون المصدر.

علاقات البوابة: هذا الوهم البصري سيلعب بعقلك

كيف رأى الناس ذلك؟

"وهم الفراولة بالطريقة ثنائية اللون. هذه الصورة كلها مكونة من بكسلات سماوية (فيروزية) ، لكن الفراولة تبدو حمراء. تبدو الفراولة حمراء ، على الرغم من أن وحدات البكسل ليست كذلك ،" وفقاً لترجمة تغريدة كيتاوكا .

على هذا ، أعطى الناس ردودًا متباينة. بينما وافق بعض الأشخاص على بيان كيتاوكا بشأن الصورة التي لا تحتوي على وحدات بكسل حمراء ، جادل بعض الأشخاص الآخرين بأنها تحتوي على وحدات بكسل حمراء وهذا هو سبب ظهور الفراولة باللون الأحمر.

اقرأ أيضاً:

المعنى الرمزي للورود الصفراء الزاهية

ما هي نقاط قوتك؟ هذا الوهم البصري سيكشفها لك