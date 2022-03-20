علاقات البوابة: 5 أشياء يجب عليكِ تجنبها مع شريكك قد تكونان شركاء مدى الحياة ولكن هناك مواضيع معينة لا يجب مناقشتها معاً لأسباب عديدة. تجنب هذه المحادثات الست حتى تكون آمنًا جدًا معًا وتعلم أنها لن تؤثر على علاقتك.

علاقات البوابة: 5 أشياء يجب عليكِ تجنبها مع شريكك

تجنبي هذه المواضيع:

شعورك السلبي تجاه أفراد عائلته

هل ستشعر بالضيق اذا انتقد أحد افراد عائلتك؟ حتى لو كنت تعلم أن بعض أفراد عائلتك مزعجون، فهل ستتمكن من استيعاب الانتقاد؟ إذا كنت تواجه بعض المشاكل مع فرد من عائلته، فأخبره بذلك التصرف بالتحديد، ولكن لا تخبره أنك لا تحب هذا الشخص. هذه الحدود مهمة جدا في العلاقة.

العلاقات السابقة

تمامًا مثلما يجب أن تتجنب الحديث عن علاقتك السابقة ، امتنع عن إخباره عن علاقتك السابقة. سيستمر في مقارنة نفسه بشريكك السابق ويزداد الشعور بعدم الأمان.

عيوبه

كن صريحًا ولكن لا تتدفق مثل النهر عندما يتعلق الأمر بالحديث عن عيوبه. لا تنتقده طوال الوقت. أخبره بأن هناك شيئًا ما يزعجك بتصرفه المعين ولكن لا تشير إليه بشكل منتظم.

القضايا المالية

ناقش الأمور المالية وأنشئ ميزانيات مشتركة ولكن لا تجعل المال مشكلة بينكما. كثير من الناس لديهم أسباب مختلفة للدفاع عن أنفسهم عندما يتعلق الأمر بالمال. حتى أن البعض يعاني من الصدمات المرتبطة بالمال خاصة إذا كانوا قد رأوا الفقر أثناء نشأتهم. حتى الأغنياء يمكن أن يواجهوا مشاكل إذا حاول الآباء شراء سعادتهم بالمال أكثر من قضاء الوقت معهم. يمكن للمال أن يثير ذكريات لا يمكنك فهمها في بعض الأحيان. لذا حاول ألا تتحدث فقط عن المال واستشعر اتجاه المحادثة عندما تفعل ذلك. قم بتغيير الموضوع إذا كان عليك ذلك.

رأي أصدقاؤك وعائلتك بعلاقتكما

كل شخص يحكم على علاقات الأخرين. لا مفر من هذه النميمة. ولا يمكنك تغيير بعض الآراء ولكن ما يمكنك فعله هو إنقاذ شريكك من هذا الحكم. كيف؟ توقف عن إخباره بما يعتقده الآخرون. إذا طلب أن يعرف ، فقل ذلك بشكل إيجابي حتى لو كان الأمر بخلاف ذلك. ليس عليك الخوض في التفاصيل. تذكر أيضًا أنه لا يمكنك إرضاء الجميع ، لذلك لا بأس حتى لو حكم الناس على علاقتك بطريقة سلبية.

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