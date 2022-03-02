طبيب البوابة: 6 طرق لتجنب تمزق الواقي الذكري كم مرة حدث أن تمزق الواقي الذكري في منتصف الطريق أو استمر في التمزق كلما بدأت في استخدامه؟! هناك عدة أسباب وراء حدوث ذلك ، أيها المستخدمون الأعزاء اتبعوا هذه النصائح الستة لتتأكدوا من عدم تمزق الواقي الذكري.

طبيب البوابة: 6 طرق لتجنب تمزق الواقي الذكري

لا تعرض الواقي الذكري لدرجات حرارة عالية

تأكد من تخزين الواقي الذكري في مكان بارد ومظلم عند تخزينه. لا تحتفظ بها في أي مكان يتعرض لأشعة الشمس المباشرة. كذلك تجنب تخزينه في أماكن شديدة البرودة لأن ذلك قد يجفف المطاط ويجعله هشًا.

طبيب البوابة: 6 طرق لتجنب تمزق الواقي الذكري

لا تستخدم الكريمات ذات الأساس الزيتي

لا تستخدم الفازلين أو زيت جوز الهند أو اللوشن كملين. يمكن أن تؤدي جميع أنواع الملينات التي أساسها زيت إلى تآكل دقيق في الواقي الذكري المصنوع من مادة اللاتكس.

طبيب البوابة: 6 طرق لتجنب تمزق الواقي الذكري

لا تستخدم أبداً واقيين ذكريين معًا

إن ارتداء طبقات من ملابسك في الشتاء أمر منطقي ولكن وضع طبقات من الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس هو خطأ فادح! تم تصميم الواقي الذكري ليتم استخدامه واحدًا تلو الآخر ، وللأداء بمفرده. سيؤدي في الواقع إلى إتلاف إحدى الطبقات أثناء الاحتكاك.

طبيب البوابة: 6 طرق لتجنب تمزق الواقي الذكري

ضعه بشكل صحيح

تدرب على ارتداء الواقي الذكري قبل الأداء الفعلي. لماذا ؟ لأن هناك طريقة صحيحة لوضعه! تحقق أولاً من وجود أي تلف ، ثم أمسك الحافة بيد واحدة برفق وباستخدام الإبهام والسبابة ، اضغط على الطرف ثم قم بلف الواقي. في حالة استخدامك للواقي الذكري الداخلي ، تذكر أنه مخصص فقط للمهبل أو الجنس الشرجي. لاستخدام ذلك ، قم بإزالة الحلقة من الداخل وادفعها بإصبعك.

طبيب البوابة: 6 طرق لتجنب تمزق الواقي الذكري

استخدم الملين

استخدام الواقي الذكري وحده غير مريح. إذا كنت لا تستخدم كريم خاص، فسوف يتمزق أولاً وثانيًا ، قد يشعر الطرف الاخر بعدم الارتياح.

طبيب البوابة: 6 طرق لتجنب تمزق الواقي الذكري

ابحث عن الحجم الصحيح

اشتري واقي ذكري يناسبك وليس لأنه رخيص! حجم الواقي الذكري مهم جدا. إذا كانت صغيرة جدًا ، فلا بد أن تتمزق. يجب أن يكون ملائمًا ومريحًا ويجب أن تكون قادرًا على التحرك بحرية.

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