علاقات البوابة: 4 أسباب تجعل شريكك يكذب عليك الكذب غير مقبول أبدًا. مهما كانت الكذبة صغيرة أو غير ضارة ، فهي لا تزال كذبة. الكذب يمكن أن يدمر العلاقات في جزء من الثانية لأن العلاقات غالباً ما تكون مبنية على أساس الثقة والصدق. وعندما يميل شريكك إلى عدم الأمانة والامتناع عن إخبارك بالحقيقة ، فمن المهم أن تعرف سبب قيامه بذلك. لا أحد يحب أن يتعرض للكذب. ولكن دعونا نتعرف على سبب قيامهم بذلك. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل شريكك يكذب عليك كثيرًا.

علاقات البوابة: 4 أسباب تجعل شريكك يكذب عليك

1.الخيانة

من المحتمل أنه يخونك. إذا كان هناك أدلة كافية تشير إلى حقيقة أنه ليس مخلص لك وأنه مع شخص آخر، فهذا سبب وجيه بما يكفي لابتعاد شريكك عنك والكذب عليك أيضًا.

علاقات البوابة: 4 أسباب تجعل شريكك يكذب عليك

2. الأسرار المالية

يحاول شريكك إخفاء المشاكل المالية عنك. قد يكون هذا هو الحال عندما يكون قلقاً للغاية بشأن حالتهم المالية ولا يريدك أن تقلق أكثر. وقد لا يريدك أيضًا أن تعرف عن أمواله المقترضة أو عادات القمار لديه.

علاقات البوابة: 4 أسباب تجعل شريكك يكذب عليك

3. قيامه بشيء خاطئ

قد يكون شريكك في مشكلة لا يريدك أن تعرفيها. قد يشمل ذلك الدخول في أعمال سيئة ومشاكل عائلية والعديد من المشكلات الأخرى التي ربما لا يشعر بالراحة لمشاركتها معك.

علاقات البوابة: 4 أسباب تجعل شريكك يكذب عليك

4.حماية الأسرار

قد يحاول شريكك حماية بعض الأسرار الخاصة به أو لشخص آخر. إذا كان الأخير وكان مصراً على عدم مشاركته معك ، فهذه علامة جيدة لأنهم وعدوا الشخص الآخر بعدم مشاركة سره مع أي شخص آخر. هذا يعني أن شريكك جدير بالثقة.

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