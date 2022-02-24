علاقات البوابة: 5 عادات سيئة للمدير يكرهها الموظف هناك مدراء جيدون ومدراء سيئون. المدير الجيد هو شخص يريد الموظفون العمل معه والمدير السيئ الكل يحاول تجنبه. فيما يلي 5 عادات سيئة للمدراء يمكن أن تدمر سمعتهم وتجعل الموظفين يكرهونهم لدرجة السمية.

علاقات البوابة: 5 عادات سيئة للمدير يكرهها الموظف

1.لا يتحدث الا في الهاتف

بعض المدراء لديهم عادة عدم التحدث إلى موظفيهم على الهاتف وإجراء المحادثات فقط عبر الرسائل الالكترونية أو النصية. ينعكس هذا أحيانًا بشكل سيء على موظفيهم لأنه يظهر إما عدم اهتمامه أو يؤدي إلى تفاقم سوء التفاهم أو حدوث فجوات في الاتصال.

2.نسيان اسم الموظف

يعتبر نسيان الاسم خطأ بشريًا، ولكن إذا حدث هذا باستمرار ، فأنت تُظهر للموظف أنه ليس شخصًا له هوية. إنه يعكس قلة الاهتمام ويؤدي في النهاية إلى شعور موظفك بعدم الأهمية.

علاقات البوابة: 5 عادات سيئة للمدير يكرهها الموظف

3.أخذ الفضل عن أفكار الموظف

هذا هو أسوأ نوع من المدراء! يشعر الموظفون بالخيانة عنجما يتم تقديم المشاريع والأفكار على انها خاصة بالمدير وهذا ليس سوى مثال على نقص المهارات القيادية والأخلاق المهنية.

4.لا يقابل الموظفين

ما لم تكن حالة صحية طارئة أدت إلى عدم عقد اجتماعات شخصية مع الموظفين على الاقل مرة واحدة في الشهر أو شهرين أو حتى في غضون ستة أشهر ، فمن المهم أن يلتقي المدير بالموظفين بشكل دوري. في حال لم يكن ذلك ممكنًا ، فإن لقاء الفريق معاً امر ممتع ويحافظ على استمرارية الدافع الإيجابي بين الحين والآخر.

علاقات البوابة: 5 عادات سيئة للمدير يكرهها الموظف

5.لا يقدر إنجازات الموظفين

عندما يكون الموظف مرهقاً، ويقدم أكثر من المطلوب، ولكن لا يرى تقديراً لان مديره لا يهتم بمجهوده. فأن هذا المدير سيخسر كل موظفيه الاكفاء وسيبقى حوله مجموعة من الكسالى المنافقين. لذلك يجب عدم أخذ الأداء المتميز للموظفين بالامر المسلم به لأنه من الصعب الحصول على موظف جيد ومن السهل خسارته من خلال عدم إيلاء الاهتمام المناسب له.

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