علاقات البوابة: 6 عادات تستنزف أموالك في نهاية كل شهر ، إذا كنت تسأل نفسك أين ذهبت أموالك ، فقد حان الوقت لتدوين كل ما أنفقته. اكتب يوميات تدون فيه نفقاتك اليومية حتى لو كانت قطعة حلوى واحدة. إلى جانب ذلك ، تأكد من عدم وجود هذه العادات الست التي تجعلك فقيرًا.

علاقات البوابة: 6 عادات تستنزف أموالك

الشراء الاندفاعي

نظرًا لسهولة الوصول إلى طرق الدفع مثل بطاقات الائتمان و UPI ، فإن معظم الأشخاص الذين يحبون التسوق عبر الإنترنت يقومون بعمليات شراء اندافعية ندرك لاحقًا أنها غير ضرورية. هذه العادة سامة لحسابك المصرفي. عليك أن تجد طريقة للامتناع عن القيام بذلك. سيكون الأفضل هو إلغاء تطبيقات التسوق من هاتفك وقضاء المزيد من الوقت في قراءة الكتب أو اختيار نشاط ممتع.

علاقات البوابة: 6 عادات تستنزف أموالك

القيادة أقل ، والمشي أكثر

بدلًا من أخذ السيارة للمسافات القصيرة، انزل وأمشي. أنت تهدر الكثير من المال في سبيل مسافة قصيرة. ضع هذا المال في حصالة لمدة أسبوع وشاهد المبلغ الذي ستدخره إذا توقفت عن الكسل.

علاقات البوابة: 6 عادات تستنزف أموالك

عدم التخطيط لشراء البقالة الخاص بك

توقف عن شراء البقالة حسب الاحتياجات اليومية. انتقل إلى متجر البقالة حيث تحصل على كل شيء بكميات كبيرة بأسعار أرخص بدلاً من ذلك. سينتهي بك الأمر إلى توفير الكثير من المال إذا كنت تخطط لهذه الأشياء.

علاقات البوابة: 6 عادات تستنزف أموالك

الأكل في الخارج

لا بأس إذا كنت تأكل بالخارج مرة أو مرتين في الشهر أو عندما تخرج لمقابلة أشخاص ، لكن تناول الطعام بالخارج أو طلب الطعام كل يوم ليس سوى إهدار للمال ، مما يدمر صحتك. إذا كنت تريد أن تأكل شيئًا فاخرًا ، فتعلم طبخه في المنزل ، شاهد مقاطع الفيديو العديدة للوصفات المتاحة عبر الإنترنت. بهذه الطريقة ستوفر الكثير من المال لأن تناول الطعام في الخارج ليس رخيصًا.

علاقات البوابة: 6 عادات تستنزف أموالك

عدم الاستفادة من التنزيلات

في كل عام، هناك مناسبات مختلفة تقدم فيها المحلات العادية والمتاجر عبر الإنترنت أيضًا تخفيضات مذهلة. إذا اشتريت كل شيء غير معروضًا في التنزيلات، فأنت تهدر أموالك. بدلاً من ذلك، قم بعمل قائمة بكل ما تريد واشتره عندما يكون هناك تنزيلات.

علاقات البوابة: 6 عادات تستنزف أموالك

التدخين

لا يتسبب التدخين في الإصابة بالسرطان فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى إفراغ جيوبك ببطء وثبات ، كما أن السجائر ليست رخيصة. احسب المبلغ الذي تنفقه على السجائر في الأسبوع ولاحظ مقدار الأموال التي تهدرها.

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