علاقات البوابة: 5 مؤشرات على أنه معجب بك عندما تحب شخصًا ما، فإنك تبحث عن دليل على أنه يشعر أيضًا بنفس الشعور تجاهك. سؤالهم مباشرة أمر غير وارد تمامًا لأن الخوف من الرفض والإحراج مرتفع جدًا. إن مواجهة هذا الشخص بشأن مشاعرك مخاطرة كبيرة جدًا، لذا فإن البحث عن العلامات التي تدل على أنه معجب بك أمر منطقي أكثر.

علاقات البوابة: 5 مؤشرات على أنه معجب بك

لمساعدتك على اكتشاف ماذا كان معجب بك أم لا، إليك بعض العلامات المثبتة نفسياً بحسب لغة الجسد:

يميل نحوك. عندما يكون هناك شخص معجب بك، فسوف يميل نحوك عندما تتحدث عن شيء ما. هذه علامة على اهتمامهم بما لديك لتقوله وقد يكونون مفتونين أيضًا بوجودك. وبهذا، قد يتوقون إلى التخلي عن أي حواجز بينك وبينهم . يتابعك بنظراته. عندما يكون هناك شخص معجب بك فسوف يحافظ على اتصال بصري قوي معك. سيحاول هذا الشخص لفت انتباهك إما بالتحديق فيك ببراعة أو بالنظر في عينيك على الفور. التواصل المكثف بالعين هو المفتاح لمعرفة مشاعر شخص ما . يرفع حواجبه. من المثير للدهشة، أنه إذا رفع شخص ما حواجبه لبضع ثوان أثناء التحدث إليك، فهذه علامة على اهتمامه بك. انتبه جيدًا لحواجبهم لأن هذه الحركة تسمى "الفلاش" وهي حركة لا إرادية تحدث فقط عندما يتم إطلاق الدوبامين في مجرى الدم ويتم تنشيط هذا الهرمون عندما تنجذب إلى شخص ما . يقلد حركاتك. صدق أو لا تصدق، أولئك الذين يحبونك حقًا يميلون إلى تقليد سلوكك دون وعي. قد يبدئون في تقليد سلوكك وإيماءاتك ليكونوا أشبه بك وهذا مؤشر واضح على أنهم مهتمون بك كثيرًا . لغة الجسد. يمكن للغة جسد الشخص أن تخبر الكثير عن نفسك وعن الآخرين. على سبيل المثال، إذا كانت أقدام شخص ما موجهة نحوك، فهذا يعني أنه مهتم بك ويريد لفت انتباهك. يحدث هذا في حالة ذهنية لاشعورية لا يتحكم فيها الشخص عاد ة .

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