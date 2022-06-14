علاقات البوابة: 5 مصطلحات ترتبط بالإساءة العاطفية يمكن أن يكون من السهل تحديد الإساءة الجسدية في علاقة ما ، ولكن ... الإساءة العاطفية؟ من الصعب تحديدها والعمل على أساسها. تحدث الإساءة العاطفية عندما يتلاعب بك شريكك ليعتقد أنك الشخص المخطئ. يحاول لفت الانتباه إلى نفسه من خلال تجاهل مشاعرك وجعلك تشعر بالذنب. من الأهمية بمكان أن يحدد المرء ماهية الإساءة العاطفية. فيما يلي بعض المصطلحات الأساسية التي تحتاج إلى معرفة المزيد عنها.

علاقات البوابة: 5 مصطلحات ترتبط بالإساءة العاطفية

التلاعب بالعقول

في هذا النوع من الإساءة العاطفية ، يجعل الشخص شريكه يشعر بالذنب من خلال خلق موقف يكون فيه الأخير هو المخطئ. بحيث يجعل الشريك يعتقد شيئًا مختلفًا تمامًا ، على الرغم من أن الأمر ليس كذلك. يبدأ الشريك في الشعور بأنه يفقد عقله. هذه هي الإساءة العاطفية في أفضل حالاتها.

علاقات البوابة: 5 مصطلحات ترتبط بالإساءة العاطفية

النرجسية

هنا يفتقر الشخص إلى التعاطف ، ويكون مليئًا بنفسه ويكون أيضًا أنانيًا جدًا. يشعر أنه يستحق أفضل ويتفوق على أي شخص آخر. في مثل هذه الحالات ، يشعر الشريك بأنه أقل شأناً منه.

علاقات البوابة: 5 مصطلحات ترتبط بالإساءة العاطفية

التلاعب

في هذه الحالة، يتصرف الشخص بطريقة معينة للحصول على ما يريد. سوف يتلاعب بشريكه عاطفيًا ، لجعل هذا الأخير يشعر دون وعي بالمسؤولية عن الموقف. هؤلاء الأشخاص هم متلاعبون بارعون سيفعلون أي شيء ليشقوا طريقهم.

علاقات البوابة: 5 مصطلحات ترتبط بالإساءة العاطفية

العزلة القسرية

يدفع الشخص شريكه عاطفياً حتى يشعر الأخير بالحاجة إلى عزل نفسه عن العالم. هذا يسبب القلق الشديد ، وقضايا احترام الذات والشعور بالذنب لدى الفرد. الشخص الذي يُلحق ضررًا عاطفيًا أيضًا ينفر علاقة شريكه بالآخرين.

علاقات البوابة: 5 مصطلحات ترتبط بالإساءة العاطفية

الاستحواذ

عندما يعتمد الشخص تمامًا على شريكه للتحقق من الصحة والانتباه. يستمر في مطالبة شريكه باثبات وجوده. ثم يتدخل في المساحة الشخصية لشريكه ، تاركاً هذا الأخير محبطًا للغاية.

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