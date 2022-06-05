علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟ كل شخص يتعامل مع الانفصال بشكل مختلف. بعض الناس يبكون طوال اليوم بينما يصاب البعض الآخر بالصدمة. يعد المضي قدمًا جزءًا مهمًا من معالجة الانفصال لأنه ما لم تتجاوز ماضيك ، فلن تكون قادرًا على الترحيب بمستقبلك. يجب أن يكون لدى الجميع شعار الانفصال الذي سيساعدهم على تجاوز هذه المرحلة. إليك شعار الانفصال لكل برج.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

الحمل

في بعض الأحيان ، التغيير شيء جيد. لا يمكنك تغيير الماضي ولكن يمكنك تغيير المستقبل. ستساعدك طبيعتك المندفعة ونفاد الصبر تدريجياً على تقبل التغيير.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

الثور

إذا كان الأمر يستغرق منك بعض الوقت للمضي قدمًا ، فلا بأس بذلك. لا تخف من حقيقة أن تترك كل شيء وراءك لأنه لا يمكنك التركيز على أي شيء باستثناء الانفصال. ولكن مع مرور الوقت ، سوف تتحسن.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

الجوزاء

أنت تحب الانغماس في التحديات ، لذا تعامل مع الانفصال على أنه تحد للظهور كشخص أفضل. لا تلوح في الأفق بالحزن. كن متحمسًا لأنك ستلتقي بأناس جدد.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

السرطان

حان الوقت لتعتني بنفسك قبل أن تبدأ في الاهتمام بشريكك السابق، الذي انفصل عنك أو هجرك. عليك أن تعطي الأولوية لنفسك قبل الآخرين ، ولو لمرة واحدة.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

الأسد

برج الأسد ، أنت شخص واثق من نفسه ، لذلك لا تتخلى عن فرصة التألق بألمع حتى عندما تكون في أدنى مستوياتك. حول الألم إلى سلاح قوي لا يمكن لأحد سواك امتلاكه.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

العذراء

قد يكون لانفصالك نهاية حزينة. لكن لديك القدرة على تحويلها إلى بداية جميلة. يمكنك التعامل معه على أنه درس للمضي قدمًا.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

الميزان

يمكنك أن تحب مرة أخرى. اكتبها على حجر. إذا تعرضت للجرح، فسوف يلتئم بالتأكيد. لا تتراجع عن التفكير في أنك لن تكون قادرًا على حب شخص آخر مرة أخرى.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

العقرب

لا تشعر أن الانفصال هو نهاية كل شيء. ليست كذلك. وعليك أن تدرك ذلك. كلما أسرعت في ذلك ، شعرت بتحسن. حتى لو كان الأمر مؤلمًا ، عليك أن تكون على اتصال مع ذاتك الحقيقية ، فهذه هي السعادة حتى بدون حب الآخرين.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

القوس

إذا حدث لك شيء سيء ، فلا داعي للقلق. الأشياء الجيدة ستأتي إليك. إذا شعرت أن الأشياء تنهار ، فانتظر ، لأنه عاجلاً أم آجلاً، ستشهد تدفقًا من الطاقة الجديدة ونتمنى لك التوفيق.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

الجدي

قد تشعر أنك عالق في التمسك بالماضي لأنه عندما تلتزم بشخص ما ، لا يمكنك التخلي عنه. كن على ثقة من أن المستقبل سيجلب لك السعادة.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

الدلو

تصبح منفصلاً جدًا عن الجميع عندما تمر بمرحلة انفصال. تمر بالأشياء على وتيرتك الخاصة. قد يجعلك الناس تشعر أنه من الخطأ دفع الناس بعيدًا ، ولكن إذا كانت هذه هي الطريقة التي تحاول بها التعامل مع الانفصال ، فلا بأس بذلك تمامًا.

علاقات البوابة: كيف يتعامل كل برج مع الانفصال؟

الحوت

أنت بحاجة إلى نهاية مرضية. لذا ، افعل كل ما في وسعك للحصول عليها من حبيبتك السابقة لأنك لن تكون قادرًا على المضي قدمًا بسلام إلا إذا كنت تعرف تعقيدات الانفصال.

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