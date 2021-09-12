علاقات البوابة: 5 نصائح لإنهاء علاقة عاطفية غير صحية

هل أنت سعيد معه أو معها؟ كم عدد المحاولات والأخطاء التي مررت بها ولكن لا يبدو أن شيئًا قد استقر؟ هل تحولت العلاقة الى قبيحة يومًا بعد يوم؟ لما لا تخرج من تلك العلاقة غير الصحية!!

إليك بعض النصائح حول كيفية القيام بذلك:

توقف عن الإنكار

في بعض الأحيان تعتاد على الاضطرابات التي لا تدركها وغالبًا ما تنكر أن علاقتك أصبحت شديدة السمية. أنت لا تريد أن تفقد الشخص لأنك معتاد عليه أو عليها. ومع ذلك ، من أجل سلامتك العقلية ورفاهيتك في المستقبل ، تحتاج إلى التوقف والإقلاع عن كونك في اختبار.

انظر إلى الجانب الأكثر إشراقًا

حاول أن تفهم ، اكتب الايجابيات إذا انفصلت. الأصدقاء الذين فقدتهم، وفرصة مقابلة المزيد من الأشخاص الجدد ، وحرية التنفس بشكل أفضل ... سيعودون جميعًا. ذهبت الفراشات في معدتك ، أنت غير سعيد فلماذا تعذب نفسك؟

اعرف قيمتك

فقط من أجل البقاء مع شخص ما ليس عادلاً لك أو لشريكك. إذا لم تكن علاقتك كما رأيتها في البداية ، فقد حان الوقت لتذكير نفسك أنك تستحق كل السعادة في العالم. في بعض الأحيان ، ليس من الجيد فقط أن تكون أنانيًا.

اطلب النصيحة

في حال كنت تعتقد أنه قد يكون هناك حل أفضل للتعامل مع هذه العلاقة ، فلماذا لا تطلب النصيحة من شخص يعرفكما ولن يحكم عليكما. بالطبع يجب أن يكون المستشار جديرًا بالثقة. تواصل ، يمكنك أيضًا التحدث إلى مستشار إذا لم يخطر ببالك أحد.

كن في مجموعة إيجابية

كل تلك السلبية في رأسك قد تكون غائمة على عقلك ، فلماذا لا تحيط نفسك بالأشخاص الإيجابيين. يمكن للمشاعر المحفزة فقط أن تبرز حلولًا لم تتخيلها أبدًا. إذا كنت قد قررت الانفصال ، فسيساعدك الأشخاص الإيجابيون على الشعور بتحسن تجاه نفسك أيضًا!

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