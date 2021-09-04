علاقات البوابة: 6 حقائق نفسية عن الحب ربما لم تكن تعرفها

الحب هو عاطفة جميلة لا يمكن تفسيرها بالكلمات. يشعر الناس بهذه المشاعر بطرق مختلفة ، مما يسمح لهم بأن يكونوا أقرب ومتصلين بمن يحبونهم ويتوقون إليه...

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على الرغم من أنه معقد للغاية ، إلا أنه يمكن أن يكون مغريًا ومدهشًا. كل تلك اللحظات التي تتضمن الحب هي رد فعل نفسي لدماغنا وقلبنا. ما نشعر به يؤثر على جسدنا وعقلنا وروحنا. دعنا نتعرف الآن على بعض الحقائق النفسية عن الحب الذي ربما لم تكن على علم به.

الانجذاب هاجس نهيم به

مع تحرر جميع الهرمونات في أجسادنا عندما نكون في حالة حب ، من الطبيعي أن نشعر بالسعادة والإثارة. ومن المثير للاهتمام ، أنه عندما يكون هناك جاذبية ، فإن عقولنا تربطها بقسم "المكافأة" في دماغنا الذي ينتعش عندما يكون سعيدًا. ويحدث هذا عندما نشعر بالانجذاب إلى شخص ما ونحن مهووسون به بشكل طبيعي أيضًا.

الحب معقد

الحب هو في الواقع مزيج من ثلاثة مشاعر: الشهوة والتعلق والانجذاب. وتختلف هذه المشاعر في المواقف المختلفة ، مما يؤدي في النهاية إلى إرباك الناس حتى الجوهر. ليس من السهل التوفيق بين هذه المشاعر وقد يؤدي ذلك إلى كوارث إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد. وهكذا ، في النهاية ، نقول حرفيًا ، "الحب معقد جدًا."

التعلق ليس بالضرورة محبة

لا يعني التعلق بشخص ما بالضرورة رابطة رومانسية حيث الشهوة والجاذبية. قد يكون لدينا ارتباطات مع أصدقائنا وحيواناتنا الأليفة وأولياء أمورنا وما إلى ذلك. تعتبر الهرمونات مثل الأوكسيتوسين والفازوبريسين من العوامل الضخمة في العلاقات طويلة الأمد التي تمتد إلى الارتباطات ومشاعر الحب والعاطفة.

الوقوع في الحب يؤثر على شهيتك

عندما نكون "في حالة حب" ، كل ما نفكر فيه هو شريكنا. تجعلنا المستويات العالية من إفراز الدوبامين والنورادرينالين في نظامنا نشعر بالبهجة والدوار في الحب. هذه المواد الكيميائية السعيدة تحفز الحب لدرجة أننا ننسى حرفيًا التركيز على أشياء أخرى أيضًا ، وإحدى هذه المواد هي شهيتنا. نحن فقط ننسى أن نأكل وننام جيدًا.

الوقت الذي تستغرقه لتقع في الحب

هل سمعت عن قصص الحب من النظرة الأولى؟ نعم ، من الصحيح تمامًا أن الشخص يمكن أن يقع في حب شخص ما على الفور. في الواقع ، لاحظت دراسة نُشرت في مجلة الطب الجنسي أن الأمر يستغرق خمسًا من الثانية ليقع في حب شخص ما. يستغرق ذلك بسرعة الوقوع في الحب!

الحب يخفف الألم

يمكن لمشاعر الحب العاطفية أن تخفف ألمنا. عندما نشعر بألم متوسط ​​أو تشعر بألم عاطفي في قلبك ، فإن النظر إلى صورة شريكك أو مجرد التحدث إليه يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن عشر مرات.

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