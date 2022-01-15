علاقات البوابة: 5 نصائح لتصبح قويًا عاطفياً أن تكون عاطفيًا أمر جيد، ولكن أنت تكون عاطفيًا هشاً فلا أعتقد انه أمر جيد. للأسف يصاب البعض منا بالانهيار العاطفي مبكراً جدًا، ولأن ظروف العمل في عالم اليوم زادت صعوبة ، هناك بعض الأشياء في الحياة التي يجب وضعها على المسار الصحيح والعمل عليها قبل أن تستمر في تدمير ثقتك بنفسك.

لتصبح قويًا عاطفياً ، إليك 5 نصائح يجب أن تعمل عليها:

علاقات البوابة: 5 نصائح لتصبح قويًا عاطفياً

1. ضع أهدافاً جديدة

كل منا لديه طرق مختلفة في التعامل مع السلبية والتي تشمل البكاء والغضب والقلق. ومع ذلك ، فهذه علاجات قصيرة المدى ومن ثم تؤدي إلى ندم طويل المدى. اعمل على استراتيجيات طويلة المدى ، وحول مشاعرك إلى شيء أكثر صحة. ضع أهدافًا جديدة لها قاعدة إيجابية. مثلاً بدلاً الاستسلام للانهيار والبكاء، حول تفكيرك الى شخصية قوية تستمد منها قوتك، وفكر في رد فعله على نفس السيناريو.

علاقات البوابة: 5 نصائح لتصبح قويًا عاطفياً

التمارين للتنفيس عن الغضب

التمرين الأسبوعي مهم جدًا. إنه لا يقلل من التوتر فحسب ، بل إنه يعزز أيضًا احترام الذات ، ويعمل على مستويات القلق لديك. يشعر الكثير من الناس بالاكتئاب ، ولكن عندما يمارسون التمارين الرياضية التي تشمل الرقص والمشي والجري والرياضة ، فإنهم يبدئون في الشعور بتحسن ويبتعد عن ذلك الشعور بالاكتئاب.

علاقات البوابة: 5 نصائح لتصبح قويًا عاطفياً

ترك العادات القديمة

اتخذ التزامات جديدة وتخلّص من العادات القديمة التي تشعر أنها قد تسبب لك الإحباط. كوّن علاقات جديدة. غيّر استراتيجياتك ، وطوّر أساليب جديدة للقيام بالأشياء.

علاقات البوابة: 5 نصائح لتصبح قويًا عاطفياً

ركز على سعادتك

لكي تشعر بالقوة الذهنية عليك أن تكون سعيدًا ولهذا عليك أن تعمل على ذلك. استرجع تلك القوة والسعادة ولا تساوم فقط لإرضاء الآخرين. لا تترك أحلامك خلفك لخيبة أمل شخص آخر. ركز على نفسك وعزز نفسك لاتخاذ القرارات بنفسك.

علاقات البوابة: 5 نصائح لتصبح قويًا عاطفياً

جازف في الحياة

إذا لم تخاطر في حياتك فلا يمكنك أبدًا المضي قدمًا. عليك أن تنمي تلك الشجاعة بداخلك وتتحدى نفسك. سواء كان ذلك في وظيفة جديدة ، أو الابتعاد عن علاقة سامة أو المخاطرة الأخرى التي من شأنها تحسين سيرتك الذاتية.

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