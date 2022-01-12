علاقات البوابة: 7 مؤشرات على أن شريكك غير ناضج هناك لحظات تشعرين فيها أن شريكك رجل غير ناضج على عكس ما توقعته. هناك سببان لذلك. أولاً، أنه لا يتحمل الضغط مثلك لذا يبدو هادئاً أو ثانيًا قد يكون في الواقع طفلاً في جسم رجل لا تريد أي امرأة الزواج منه .

علاقات البوابة: 7 مؤشرات على أن شريكك غير ناضج

للتأكد من أنه رجل مسؤول، إليك بعض العلامات التي تحتاجين إلى ملاحظتها

فوضوي. هل غرفته فوضوية للغاية مع وجود كل شيء خارج الخزانة، على السرير ، وما إلى ذلك؟ كونك غير منظم يختلف عن العيش كطالب جامعي. أعذار، وأعذار، وأعذار ! هل لديه عذر لكل ما يفعله ويميل إلى لعب دور الضحية في كل مرة؟ إذن عزيزتي ، أنت بلا شك مع رجل غير ناضج ، شخص غير مسؤول ولا يمكنك تغيير هذه الأشياء لأنها تأتي تلقائيًا من الداخل . لا يحتفظ بالمال. إذا لم يكن طالبًا أو لم يكن يعاني من مشكلة صحية، فلا ينبغي أن يعاني من مشاكل مالية كبيرة. الرجل الناضج يدخر المال للأيام الصعبة بدلاً من العيش على الحافة طوال الوقت. ما لم يكن بالطبع عاطلا عن العمل. هل يكسب القليل ولكنه ينفق بشكل متهور ، ولا يدفع الفواتير في الوقت المحدد ، ولا يدفع ضرائبه ، احذري أنت بحاجة إلى إعادة التفكير ! العادات السامة. إذا كان مدمنًا على الكحول أو القمار ويميل إلى الابتعاد عنك كثيرًا لأيام... فهل أنت متأكدة من انك تريدين الارتباط به؟ نعم إنه أمر غير مسؤول للغاية ولكنه أيضًا شيء يفعله الرجل غير الناضج. هل يمكنك الاعتماد عليه ؟ هل يمسك بيدك عندما تذهبين إلى مواعيدك الطبية؟ هل يتطوع لإيصالك إلى المطار ليلاً؟ إذا لم يكن مهتمًا بهذه الأشياء ولم يلتزم أبدًا بها حتى بعد أن مناقشتها معه، فلا تتوقع منه شيئًا . لا يتحمل النقد. العلامة الرئيسية للرجل غير الناضج هي عندما يصبح دفاعيًا إذا تعرض للانتقاد. هؤلاء الرجال ليس لديهم القدرة على التفكير الا في أنفسهم ولا يمكنهم استيعاب الملاحظات الإيجابية. إنهم فقط لا يقبلون أن يواجهوا عيوبهم . أنت تدفعينه باستمرار. إذا كان عليك أن تذكريه باستمرار لأنك تشعرين بخيبة أمل فيه بسبب اخفاقه ببعض المسؤوليات الأساسية ، فقد حان الوقت لأن تدركي أنه رجل غير ناضج وطفل في هيئة رجل. تخلي عنه اليوم قبل أن يتخلى عنك غداً بقسوة.

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