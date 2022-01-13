علاقات البوابة: 6 أهم أسباب تؤدي إلى الطلاق الزواج مفهوم جميل لكنه يأتي بثمن باهظ. ليس من السهل الحفاظ على قدسية أي علاقة ما لم يكن الطرفان على استعداد للعمل على إنجاح العلاقة. في كثير من الأحيان ، يؤدي عدم الرغبة في إنجاح الزواج وقلة الحوار إلى الطلاق الذي يمكن أن يصبح بشعاً. لقد ارتفعت معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة وهناك عدة أسباب لذلك.

علاقات البوابة: 6 أهم أسباب تؤدي إلى الطلاق

فيما يلي قائمة ببعض الأسباب الأكثر شيوعًا لانتهاء الزيجات:

1. عدم التوافق

عندما نقول اختلافات لا يمكن التوفيق بينها ، فهذا يعني أساسًا مستوى عدم التوافق. إما أنكما منفصلان عن بعضكما البعض وغير راغبين في الوصول إلى نقطة تفاهم أو أنكما ببساطة بعيداً عن بعضكما البعض. يمكن أن يكون بسبب القيم المختلفة أو مشاكل في الحياة الجنسية أو الاختلافات الدينية أو تطور أحد الشركاء دون أن يرفع مستوى شريكه.

علاقات البوابة: 6 أهم أسباب تؤدي إلى الطلاق

2. سوء الفهم

السبب الجذري لمعظم المشاجرات والخلافات التي تؤدي الى الطلاق هو سوء الفهم. الافتراض المسبق يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة في أي علاقة. كما ان الإخفاق في حل قضايا الأسرة والأعباء المالية يمكن أن يؤدي إلى الانفصال والطلاق.

علاقات البوابة: 6 أهم أسباب تؤدي إلى الطلاق

3. الخيانة الزوجية

كونك غير مخلص سواء متزوج أم لا هو أمر غير مقبول. إذا حدث هذا في الزواج ، فلا يمكنك أن تتوقع أن يفهم الطرف الآخر سبب الخيانة. العلاقات خارج نطاق الزواج هي القشة الأخيرة في أي زواج وهذا يؤدي غالبًا إلى الطلاق.

علاقات البوابة: 6 أهم أسباب تؤدي إلى الطلاق

4. الإدمان

غالبًا ما يؤدي تعاطي الكحول أو المخدرات أو أي مواد أخرى إلى الطلاق. تؤثر هذه المواد التي تسبب الإدمان على تقلبات مزاجك وسلوكك ونمط نومك وشهيتك ومسؤولياتك العائلية وأصدقائك واتصالاتك وإهدار المال وتؤدي الى دمار العلاقة.

علاقات البوابة: 6 أهم أسباب تؤدي إلى الطلاق

5. العنف المنزلي (اللفظي والجسدي)

هذا سبب رئيسي يمكن أن يؤدي إلى الطلاق. ليس فقط النساء ولكن الرجال أيضًا يختبرونه وهو أمر لا يطاق ويسبب الإهانة والكآبة والفشل في إتمام العلاقة الزوجية.

علاقات البوابة: 6 أهم أسباب تؤدي إلى الطلاق

6. المشاكل العائلية

إذا تدخلت عائلتك أو عائلة شريكك في طريقة عيشك ، وكيف تربي أطفالك والالتزامات المنزلية الأخرى ، فإن الأمور تميل إلى أن تصبح قبيحة وغالبا ما تؤدي الى الطلاق. لذلك حاول حل مشاكلك في منزلك ولا تقم بإقحام أي شخص في حياتك.

المزيد:

علاقات البوابة: 5 طرق التعامل مع زوج مسيطر

علاقات البوابة: كيف تنهي علاقتك السابقة بعد الزواج