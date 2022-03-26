علاقات البوابة: 6 فوائد للجماع السريع

علاقات البوابة: فوائد الجماع السريع المداعبة ، وممارسة الجنس المطول رائعة ولكن هل تعلم أن الجماع السريع مهم أيضًا لصحتك بشكل عام! ساعد نفسك، واجعل شريكك سعيدًا أيضًا!

علاقات البوابة: 6 فوائد الجماع السريع

الفوائد:

1.المرح العشوائي مهم

الجنس ممتع ، ولكن عندما يكون سريعًا ، فإن اندفاع الأدرينالين يمنحك شعوراً آخر بالسعادة. ما يعرف Quickies أو جماع قصير ولطيف، من المفترض أن يكون سريعاً لتشعر بالفائدة والنشوة والسعادة أيضًا.

2.زيادة في الدافع الجنسي المنخفض

إذا كنت تعاني من انخفاض الدافع الجنسي ، فإن الأشياء السريعة هي أفضل طريقة لإعطاء دفعة قوية وإعادة الأمور إلى طبيعتها. كلما فعلت ذلك، كان ذلك أفضل ، لذا استمر في ذلك.

3.يجعلك أكثر إبداعًا

وفقًا لدراسة ، فإن الأشخاص الذين يمارسون الجنس كل يوم هم أكثر إبداعًا. إذا مارست الجنس من كل قلبك فإنه يساعد في علاج الكآبة، ويزيل التوتر ويفتح عقلك وابداعك اكثر.

4.إتقان فنك

تساعد Quickies في التعرف على تلك النقاط الحساسة، والوضعيات الصحيحة. تتعلم ببطء ما الذي يحفزك أنت وشريكك. سيتحسن فن الجنس لديك وستشعر بفوائده الكثيرة!

5.فوائد صحية عديدة

لا يدرك الكثيرون أن الجنس السريع له العديد من الفوائد الصحية. إنه مفيد لقلبك وبشرتك وعضلاتك أيضًا. يقال إن هزات الجماع التي تحصل عليها كل يوم تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا أيضًا.

6.ينبوع الشباب

وفقًا لدراسة ، يشعر الأزواج الذين ينغمسون في السرعات المستمرة بمزيد من الثقة والسعادة كما أنه يبطئ من الشيخوخة. يقال إن Quickies ينبوع الشباب ومصدر رئيسي للسعادة.

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