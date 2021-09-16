علاقات البوابة: 7 علامات تدل على أن زوجتك تخونك الخيانة الزوجية هي أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها المرء في العلاقة. عندما تخرج الى العلن، فإن الخيانة الزوجية تدمر العلاقة تمامًا وتؤذي الشريك الآخر بشكل كبير. فهي تؤثر على الثقة بالنفس وتقدير الذات بشكل كبير وقد يدفعهم ذلك إلى الاكتئاب.

لكي تكون في الجانب الأكثر أمانًا ، من الجيد دائمًا معرفة العلامات التي تشير إلى الخيانة. بهذه الطريقة ، يمكنك أن تعد نفسك عقليًا وعاطفيًا للأسوأ.

علاقات البوابة: 7 علامات تدل على أن زوجتك تخونك

علاقات البوابة: 7 علامات تدل على أن زوجتك تخونك

لم تعد تفعل الأشياء الصغيرة

الأشياء الصغيرة هي أكثر جزء صحة في أي علاقة. على سبيل المثال تحضير القهوة أو تناول الفطور معاً، والثناء على عطرك أو ملابسك، وإظهار المحبة هي المفتاح لعلاقة طويلة الأمد وسعيدة. عندما تتوقف زوجتك عن فعل الأشياء الصغيرة التي اعتادت القيام بها ، فقد يكون ذلك علامة على ابتعادها عنك. بالإضافة إلى ذلك ، حتى لو لم تكن تخونك، فهذه علامة على أنها غير سعيدة بالعلاقة. ننصحك بالتحدث معها الآن قبل فوات الأوان.

زيادة الخصوصية

إذا كانت زوجتك تتحفظ أكثر فأكثر بأجهزتها مثل الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول ، فمن المحتمل أنها تخفي شيئا عنك. تشمل علامات الخيانة الزوجية مغادرة الغرفة عند إجراء مكالمة هاتفية، والاحتفاظ بهاتفها دائماً، وحذف السجل بشكل متكرر على هاتفها أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي. إذا لم تكن شريكة حياتك متحفظة على هاتفها ومكالماتها في السابق فقد يكون هناك ما تخفيه عنك.

تقضون وقتًا أقل معًا

إن قضاء الوقت معًا كزوجين هو ما يساعدك على تكوين رابطة. سواء كنتما ذاهبان لتناول الطعام معاً أو لزيارة الأصدقاء، فإن قضاء الوقت مع بعضكما البعض أمر مهم. إذا كنتما تقضيان وقتًا أقل بكثير من السابق ، فهذه علامة على أنها لم تعد مهتمة بك.

فجأة أصبحت تقضي الكثير من الوقت في العمل

عندما تبدأ زوجتك في البقاء لوقت متأخر في المكتب ، فهذا إما علامة على أنها ملتزمة للغاية بعملها أو أنها تواعد شخص آخر. تزداد المشكلة إذا تطلب عملها فجاءة السفر الى مكان أخر أو الانخراط في أنشطة لم تكن موجودة من قبل.

لديها أصدقاء جدد

لنكون منطقيين بناء علاقات ودوائر اجتماعية جديدة لا يعني أن زوجتك تخونك. لكن على سبيل المثال، إذا كانت تقضي وقتًا مع أصدقاء جدد لكنها لا تريد أن تتعرف إليهم. هذه بالتأكيد إحدى العلامات التحذيرية للشريك الغش.

غيرت مظهرها الخارجي

إذا بدأت فجأة في ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، وغيرت ستايل ملابسها بالكامل فقد يكون ذلك علامة على أنها تحاول الظهور بمظهر أكثر جاذبية لشخص ما. خاصةً إذا كانت معتادة على نمط معين من الملابس والحياة.

عدم الرغبة في العلاقة الجنسية

عندما يتعلق الأمر بعلامات الخيانة الزوجية ، فإن عدم الرغبة في ممارسة الجنس يعد علامة كبيرة. عندما تبدأ زوجتك في إظهار نقص في الاهتمام أو الحماس في حياتكما الجنسية ، فمن المحتمل أنها لم تعد تحبك وترغب في الدخول في تجربة جديدة.