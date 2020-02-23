علامات تدل على خيانة الزوج لزوجته وعوامل تسهم في منعها

الخيانة الزوجية هي مشكلة قد تتعرض لها أي زوجة وهو الأمر الذي يترك أثرًا سيئًا في نفسها ويهدم الثقة بين الزوجين إلى الأبد، وتزيد نسبة الخيانة لدى الأزواج، فالرجل بطبيعته قد يميل إلى بناء علاقات مع نساء بخلاف زوجته.

حيث تتسبب أمور كثيرة في حدوث الخيانة الزوجية، على أن هذا النوع من الخيانات لا يستند إلى مقياس محدد وثابت، إذ إن هناك أزواجًا يخونون دون وجود تقصير من شريك الحياة، وهناك مَن يفعلون ذلك بداعي وجود هذا التقصير.

كذلك لا توجد علامات معينة للخيانة الزوجية، مثلًا بعض الأزواج الذين يخونون زوجاتهم، يُظهرون في الوقت نفسه اهتمامًا كبيرًا بهن؛ إخفاءً لخيانتهم، عكس بعضهم الآخر الذين يضحون بكل شيء عندما يخونون.

موقع "بوابة الشرق الأوسط" يقدم لكم مجموعة نصائح لتتجنب خيانة زوجها لها وأهم العوامل التي تساعد في منع الخيانة الزوجية سواء من قِبل الزوج أو الزوجة وهي:

علامات تدل على خيانة زوجك لكِ:

- لا يمكنه الالتزام بأيّ مشاريع مستقبليّة، حتى لو كانت بسيطة، مثل تمضية نهار رومانسيّ مع بعضكما.

- يقوم بتلفيق أكاذيب عشوائيّة أو غير منطقية.

- يتابع مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً الفتيات المثيرات.

- يضع هاتفه الخلوي على وضعيّة الطائرة ويصطحب هاتفه معه حتىعندما يذهب إلى الحمّام.

- يصبح أكثر حرصًا على خصوصيته، فيبقيك بعيدة عن هاتفه المحمول وحاسوبه الشّخصي والصّفحات التي يرتادها على الإنترنت، من خلال مسح تاريخ الصّفحات هذه ومسح الرّسائل الشخصيّة على المحمول ووضع كلمة مرور جديدة لحاسوبه.

- يعيرك بالصّفات التي لا يُحبّها بكِ ويبدأ بمقارنتك بنساء أخريات من حولك.

- يتهرّب من اللّقاءات العائليّة والمشاريع الخارجيّة التي تجمعكم بأصدقاءكم المُشتركين.

- يهتمّ أكثر بشكله الخارجي فجأةً ويعتني أكثر بمظهره وملابسه.

- يصبح زوجكِ كتومًا فجأة ومنطويًا على نفسه، ولا يعود يشاركك كلّ أفكاره وهمومه ومشاريعه وتفاصيل حياته اليوميّة فيخفّ التّواصل بينكما.

- يخفّ اهتمامه بكِ وبأمورك الخاصّة وبأمور المنزل بشكل عام.

- يخفّ اهتمامه بأطفاله فيقضي وقتًا أقصر معهم.

- يُصبح أكثر توترًا وعصبيّة وانفعالاً خاصّة عندما تحاولين التقرّب منه والتّواصل معه أكثر.

- لا يعود يحبّ ممارسة العلاقة الحميمة معك ويتهرّب منها بحجج وطرق مختلفة.

- يُكثر خروجه مع أصدقاء جدد لا تعرفينهم ويتهرّب من تعريفك إليهم.

- يتوقف نهائياً عن المبادرة إلى ملاطفتك.

أما العوامل التي تساعد في منع الخيانة الزوجية سواء من قِبل الزوج أو الزوجة وهي:

1- من الضروري أن يكون هناك اهتمام متبادل من الزوجين ببعضهما، والحرص على أدق التفاصيل التي تسعد الطرف الآخر.

2- أن يحاول كل طرف مسامحة الآخر، وألَّا يبحث عن الأخطاء، مهما كانت كبيرة، ويجعل منها أساسًا للخلافات.

3- على الزوجين الالتزام في معاملتهما بعضهما بالاحترام قدر الإمكان، وألَّا يقلِّل أحدهما من قيمة الآخر مهما حصل.

4- على الزوجة أن تلبي احتياجات زوجها النفسية والعاطفية والجنسية، أما الزوج فعليه أن يلبي احتياجات زوجته الحياتية كلها.

5- كسر الروتين بينهما بالسفر، أو الذهاب إلى مكان هادئ، أو الدعوة على العشاء، أو الغداء.

6- ألَّا يعاتبا بعضهما على كل شيء، ويغضَّا الطرف عن أغلب الأمور التي تثيرهما، وعدم التدقيق فيها.

7- اختيار الأوقات المناسبة للنقاش، وأن يتَّسم أسلوب هذا النقاش بالاحترام، وعدم التقليل من شأن بعضهما.

8- تقديم التنازلات من قِبل الزوجين حتى تسير الحياة الزوجية بشكل طبيعي، وتكون ناجحة.

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