علامات تدل على إصابة زوجك بالاكتئاب.. ونصائح للتعامل معه

يصعب التعامل مع الزوج المصاب بالاكتئاب، فبعض النساء يجدن أنفسهن عالقات مع شركاء لا يبدو أنهم يفهمونهن، وتظهر عليه بعض علامات الاكتئاب ولكن ما هي النسبة المحددة التي تجعل المرأة تتأقلم مع هذا النوع من الأزواج المصابين بالاكتئاب. ويستطيع الزوج أن يتخطى هذه المرحلة لينجح في مشوار حياته الزوجية أم أن هذا الاكتئاب وصل لمرحلة يصعب علاجها وتلزم الطرفين للتواصل مع اختصاصي نفسي.

يشار إلى ان الاكتئاب ثاني مرض يعوق العالم في 2030، بعد أمراض القلب، وفي حال كان الزوج يعاني من الاكتئاب فهو ينصح الطرفين بالتوجه لاختصاصي لحل المشكلة سريعاً لعلاج نسبة الاكتئاب، فهي تختلف من شخص لآخر ومن طرف لآخر، والبيئة التي تعرض لها كل شخص، فأحياناً يصبح الاكتئاب مزمناً، يحتاج المريض لبعض العقاقير لمدة أسبوعين أو شهرين ليس أكثر، وأحياناً يحتاج المريض لمدة أطول لعلاج الاكتئاب.

أعراض الاكتئاب

تغير المزاج.

اضطراب النوم.

التركيز على المشاكل والسلبيات.

الشعور بالقلق ونوبات ذعر.

انخفاض بشكل ملحوظ في الطاقة.

فقدان الوزن سريعاً بشكل ملحوظ.



يذكر ان هناك نصائح عديدة للزوجة للتعامل مع الزوج مريض الاكتئاب.



1. كوني صريحة في وقت مبكر

إذا كنتِ تلاحظين عليه أعراض الاكتئاب عليك بالتعامل معه بلطف والذهاب معاً للطبيب للتخلص من بعض المعاناة السابقة لكل من الطرفين في الحياة والعمل الجاد على بدء حياة جديدة أكثر نجاحاً، خالية من المشاكل والحزن.

2. حددي السبب

إذا كنت تعلمين أن شريكك يحبك ولكنه يبدو منسحباً لسبب غير معروف لك، فحاولي معرفة ما هو عليه، يقوم بعض الرجال ببناء جدران حول أنفسهم لإخفاء نقاط ضعفهم، يفعلون ذلك للحفاظ على صورة جيدة لك وتجعلك تحبينهم، إنهم يحمون أنفسهم من خلال إظهار جانبهم القوي (الذي يُنظر إليه غالباً على أنه ذكوري) لك لكسب ثقتك، في مثل هذه الحالة، عليك أن تظهري له أنك تحبينه وتقبلينه بعيوبه، يحتاج أن يعرف أنه لا بأس من أن يكون لديه نقاط ضعف وأنك ستدعمينه وتدعمين خياراته في أي موقف، لكن ضعي في اعتبارك أنك لن تكوني الحل بالنسبة له، فقد يحتاج إلى علاج لتغيير حقيقي، ومن المحتمل أنه قد يكون عدوانياً تجاهك ويهدد بترك العلاقة بدلاً من قبول المساعدة.

3. اسأليه مباشرة

اسأليه ما الذي يضايقه وسبب تغير سلوكه، أخبريه بما تشعرين به حيال هذا التغيير المفاجئ وأنك على استعداد لسماع شيء غير سار منه، إذا انفتح وقال شيئاً قد لا ترغبين في سماعه، فلا تكوني قاسية معه، رد الفعل الغاضب سيجعله يرتد في صدقه، وقد لا يكون منفتحاً على الأشياء معك أبداً، استمعي إليه دائماً بصبر، اجلسي معه وشاهدي كيف يمكنك التغلب على المشكلة معاً، لكن عليك أن تحمي نفسك، لا تقبلي السلوك المسيء.

4.اشغلي نفسك و حوّلي تركيزك

إذا لم ينجح التحدث إليه، فحاولي منحه بعض المساحة، غالباً ما نحتاج إلى وقت للتفكير في الأشياء والنظر في خياراتنا، امنحيه الوقت، فسيعود بمجرد حل المشكلة وسيقدرك لكونك مراعية لذلك، لا تفرطي في حثه على التحدث، بدلاً من ذلك، حولي التركيز إلى نفسك، انخرطي في الأشياء التي تهمك وانشغلي بها، سيساعدك هذا على النمو كشخصية خاصة بذاتها وسيجعل علاقتك أقوى.

5. لا تحاولي إصلاحه

تميل معظم النساء إلى محاولة تغيير الرجال على أمل جعلهم أفراداً أفضل، لكنهم لا يدركون أننا لا نستطيع حقاً تغيير الشخص، إذا كنت لا تحبين شيئاً فيه، اسألي نفسك عن سبب ذلك، حاولي معرفة ما إذا كان يمكنك تجاهله أو التعود عليه. محاولة تغيير الرجل لن تكسبك إلا احتقاره وليس حبه.