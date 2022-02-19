علامات التمدد..كل ما تحتاجين لمعرفته عن هذه الحالة

تظهر علامات التمدد أو الندوب التي تحدث عندما يمتد جلد الجسم بسرعة أو يتقلص، وعادةً ما تكون على شكل مجموعات من الخطوط التي تمتد عبر بشرتك.

وتعد علامات التمدد شائعة جدًا، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 90 بالمائة من الناس لديهم هذه الحالة، وتظهر عادة أثناء الحمل أو بعده بالنسبة للنساء، أو بعد تغيرات مفاجئة أو سريعة أخرى في وزنك.

يمكن أن تظهر هذه العلامات في أي مكان تقريبًا، لكنها أكثر شيوعًا في:

المعدة

الثديين

أعلى الذراعين

الفخذين

الأرداف

وفي الحقيقة، هي ليست ضارة بصحتك، فمثل الندوب الأخرى، يمكن أن تكون دائمة، لكنها قد تتغير وتتلاشى بمرور الوقت، فعلى سبيل المثال، تميل التمددات الجلدية من الحمل إلى التلاشي بعد حوالي 6 أشهر من الولادة.

علامات وأعراض تمدد الجلد

خطوط على الجلد، والتي يمكن أن تختلف في الطول والعرض

خطوط وردية أو أرجوانية أو حمراء أو زرقاء أو بنية داكنة، ويمكن أن تختلف علامات الألوان هذه، اعتمادًا على لون بشرتك

حكة الجلد وتهيجه قبل ظهور العلامات على الجلد

كيفية التخلص من علامات التمدد

تعد العديد من المنتجات والإجراءات بتقليل ظهور علامات التمدد، أو حتى جعلها تختفي تمامًا، ومع ذلك، حتى الآن، هناك القليل من الأدلة التي تدعم فعالية هذه المنتجات.

ولكن تتضمن بعض الاقتراحات ما يلي:

الترطيب

تدعي الكثير من المرطبات أنها تقلل من علامات التمدد أو تتخلص منها، ولكن لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات، حيث تشير معظم الأبحاث، في الواقع، إلى أن وضع المرطب على مكان التمدد ليس له أي تأثير على مظهره، وإذا كنت لا تزال ترغب في تجربتها، فإن الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) توصي بتدليكها بلطف على مدار عدة أسابيع.

غسول التسمير الذاتي

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يوفر وضع غسول التسمير الذاتي على علامات التمدد طريقة مؤقتة لتقليل الاختلاف في اللون بين لون بشرتك النموذجي ولون العلامات.

كريمات بوصفة طبية

تشير بعض الأبحاث إلى أن بعض العلاجات الموضعية المتاحة بوصفة طبية قد تساعد في جعل علامات التمدد المبكرة أقل وضوحًا، وتشمل هذه حمض الهيالورونيك والتريتينوين، وهي نسخة اصطناعية من فيتامين أ.

ما الذي يسبب علامات التمدد ؟

تمدد الجلد بسبب زيادة الكورتيزون في نظامك

أن الكورتيزون هو هرمون تنتجه الغدد الكظرية بشكل طبيعي، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من هذا الهرمون يمكن أن يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد.

علامات التمدد بسبب الحمل

تعاني الكثير من النساء من علامات التمدد أثناء الحمل حيث يمتد الجلد بطرق مختلفة لإفساح المجال للجنين النامي، ويمكن أن يتسبب هذا الجر والتمدد المستمر في تمدد الجلد.

علامات التمدد عند زيادة الوزن أو فقدانه بسرعة

قد يلاحظ المراهقون أيضًا علامات التمدد بعد طفرة نمو مفاجئة، كما يمكن أن تساهم كريمات الكورتيكوستيرويد والمستحضرات والحبوب في علامات التمدد عن طريق تقليل قدرة بشرتك على التمدد.

متى تتواصل مع طبيب الأمراض الجلدية

تحدث علامات التمدد بشكل طبيعي، والعلامات نفسها لا تشكل أي سبب للقلق، ومع ذلك، نظرًا لأنها يمكن أن تحدث كعلامة على الحالات الصحية الأساسية، فلا يضر أبدًا سؤال طبيب الأمراض الجلدية عن علامات التمدد خاصةً إذا لاحظت أعراضًا أخرى غير عادية، مثل:

زيادة الوزن غير المبررة

الجلد الذي يبدو رقيقًا أو كدمات بسهولة أو يشفى ببطء بعد الإصابات

ضعف العضلات والتعب

شعور عام بعدم العافية

قد يكون العمل مع طبيب الأمراض الجلدية مفيدًا أيضًا عندما تزعجك العلامات الخاصة بك لدرجة أنها تؤدي إلى ضائقة عاطفية أو تجعلك تشعر بالرغبة بعدم النظر إلى ذراعيك أو ساقيك أو معدتك أو أجزاء الجسم الأخرى.

كيف يمكنني منع علامات التمدد ؟

قد يساعد البقاء رطبًا وتناول نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في منع أشكال التمدد الناجمة عن زيادة الوزن المفاجئة أو فقدانه، حتى أثناء الحمل.

ويمكن أن يساعدك الحصول على الدعم من اختصاصي التغذية عند محاولة زيادة الوزن أو إنقاصه على تحقيق وزنك المثالي بثبات وأمان، مما قد يساعد أيضًا في تقليل فرصك في حدوث هذه الحالة.

ومع ذلك، لا توجد طريقة مؤكدة لمنع علامات التمدد تمامًا، حتى لو كنت تستخدم المستحضرات أو الكريمات بانتظام، في نهاية اليوم، يجدر بنا أن نتذكر أنها طبيعية وشائعة وغير ضارة بالصحة.

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