علامات الوحام التي تدل على الحمل بصبي

الوحام هو رغبة الحامل الشديدة واشتهاؤها لتناول أنواع معيّنة ومحددة من الأطعمة، أو الرّغبة في تناول مواد غير غذائية، أو ذات قيمة غذائية قليلة، فقد تتحوّل شهيّة بعض النساء أثناء الحمل إلى أكل اللحوم على الرّغم من أنّها نباتية بطبعها المعتاد قبل الحمل، بينما تصبح أُخريات من النباتيّات أثناء الحمل على غير عادتها في السابق، والبعض الآخر يبدأ باشتهاء ما لا يؤكل من الأطعمة أثاء فترة الحمل، كاشتهاء الطين مثلاً.

والسبب وراء الشعور بالوحام أثناء فترة الحمل يكون ناتجاً عن التغيرات الفسيولوجية والهرمونية والنفسية التي تحدث في فترة الحمل، وقد يرتبط الوحام بوجود نقص في مستوى الحديد في جسم الأم الحامل.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم علامات الوحام التي تدل على أنكِ حامل بصبي:

1- الرغبة بالأطباق الحامضة: عادة تزداد الرغبة بالأطباق ذات الطعم الحامض والقوي عند النساء الحوامل بولد وويرغبن بتناول الحامض لوحده أو الإكثار من الصلصات او التتبيلات التي تعتمد على عصير الحامض، علماً أن قسم كبير من هؤلاء النساء لا يرتحن من الغثيان الذي يرافق الحمل الا بتناول الحامض.

2- الميل الى تناول الأطعمة المالحة: نتيجة مراقبة مجموعة من النساء الحوامل تبين أن اللواتي ينتظرن صبي لديهن ميل لتناول المأكولات المالحة كشرائح البطاطا والمكسارت ويبرز لديهن نفور ما من الحلويات والسكريات.

3- تناول المخللات بكثرة: النساء الحوامل اللواتي يبرز لديهن رغبة بتناول الأطعمة الغنية بالتبيلات كالثوم والحامض تبين أنهن حوامل بولد. كما تزداد رغبة الحامل بتناول كميات كبيرة من المخلالات كالكبيس.

4- تناول اللحوم: لوحظ أن معظم النساء الحوامل بولد يرغبن في بداية حملهن بتناول اللحوم المشوية والناشفة.

5- الليمون: تبين من خلال مراقبة مجموعة من النساء الحوامل أن اللواتي ينتظرن ولد برزت لديهم في الأشهر الأولى من حملهن رغبة كبيرة بتناول فاكهة الليمون التي أصبحت الفاكهة المفضلة لديهن طول فترة الحمل.

عزيزتي الحامل إن أكثر الخرافات انتشاراً والتي تنصب في موضوع أعراض الحمل بولد، ولكن يجب أن تدركي أن جميع هذه الأمور غير مبينة على حقائق علمية كما ذكرنا لكِ سابقاً.

طرق التغلّب على حموضة الحامل في رمضان

اكتشفي أهم 7 فوائد للموز في أشهر حملك الأولى