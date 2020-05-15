زواجك من شخص يعني أن بينكما مشاعر، ولكن هناك فرق بين مشاعر الحب الهادئة، التي تتطوّر مع الوقت، وبين الحب المجنون الذي يعصف بالقلب. بالتأكيد كل زوجة ترغب في شريك يحبها بجنون، وإليكِ 7 علامات تدل على أن زوجك يحبك بجنون.



1- يحب قضاء الوقت معكِ

الرجل بطبيعته يحب الانطلاق والتغيير، ويفضّل قضاء الوقت مع أصدقائه أو بمفرده، لكن إن لاحظتِ أن زوجك يحب قضاء الوقت معكِ، ويحاول أن يقضي معكِ أكبر قدر من الوقت حتى في التسكع أو في عمل لا شيء، فهذه تصرفات شخص مجنون بحبك.



2- يضعك على رأس قائمة أولوياته

إن كان زوجك يضعك على رأس قائمة أولوياته، الأصدقاء، أو الهوايات، وغيرها، وفي حالة انشغاله بأمر ضروري عنكِ، فإنه يحاول تعويض هذا الانشغال لاحقاً، ليظهر تقديره واحترامه لكِ، فهو يحبك بجنون.



3- يهتم ويعتني بكِ

عندما تمرّين بيوم صعب، فإن أول من ترغبين في التحدث إليه هو زوجك، إن وجدتِه ينصت إليكِ، ويهتم ويقدّر مشاعرك، ويعتني بكِ ويحاول إزالة مخاوفك وأحزانك، فهذا شخص يحبك بجنون.



4- ينظّم مصالحه معكِ

لكل منكما هوايات ومناسبات ومهام مختلفة، إن كان زوجك يحاول تنظيم مصالحه لتتواءم ظروفكما وتشتركان في أكبر قدر من الأنشطة معاً، وتقضيان الوقت معاً، فبالتأكيد هذا شخص يحبك بشدة.



5- يتحدّث عنكِ أمام الأهل والأصدقاء

هو يحاول طول الوقت الحديث عن حبه لكِ، وصفاتكِ الجميلة، ويبرز إيجابياتك، ويفتخر بكونك شريكة حياته أمام الجميع، هذا رجل يحبك بجنون.



6- يتحدث بصيغة الجمع

زوجك يتحدث دائماً بصيغة تجمعكما، يقول قررنا أن نقضي إجازتنا في هذا المكان، ولا يقول أنا قررت، هو يشركك في كل تفاصيل حياته، حتى في أفكاره.



7- يشاركك معلومات شخصية جداً

زوجك يحكي لكِ عن تفاصيل ماضيه، وعن أحلامه وطموحاته، عن مخاوفه، وتطلعاته للمستقبل، هو يشاركك لحظات ضعفه، وذكرياته، فهو يحبك بجنون ويحرص على مشاركتك كل تفاصيل حياته مهما كانت خاصة جداً.



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