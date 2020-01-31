نصائح لإنجاح الموعد الغرامي الأول!

يعطي الموعد الأول انطباعات كثيرة تظل في ذهن المرأة وتترك أثرا كبيرا بناء على التصرفات التي تقوم بها. ورغم أن الموعد الأول يكون به الكثير، من المبالغة لأن كل طرف يريد أن يُظهر أحسن ما لديه، لكن ربما هناك أمور لو حافظت عليها ستضمن نجاح المقابلة الأولى:

- من الأفضل أن يكون الموعد ليس عشاء، ولكن يكتفون بالقهوة.

- يجب أن تتحدث في مواضيع عامة و لا تقترب للحديث في السياسة، فغالبا لا يتفق الجميع على رأي واحد في القضايا السياسية.

- كن حريصا على اختيار مكان هادئ يصلح للكلام بحرية وبلا تطفل ومقاطعات من أحد.

- يجب أن تختار مكانا يأخذ شكل العائلة والأسرة كالنوادي، واعلم أن المقاهي وجدت لمقابلة الأصدقاء.

- عليك أن تصل قبل موعدك، وعندما تحضر المرأة تجدك في انتظارها.

- استخدم المجاملة، فيمكنك أن تكسب قلبها وتكسر الحاجز النفسي بينكما بسهولة.

- لا تتركها فور انتهاء المقابلة، كن معها حتى آخر لحظة ولا تتركها إلا أمام باب منزلها.

- عبر لها عن امتنانك بمعرفتها، وحضر لها مفاجأة في اليوم التالي.

- اترك لها الفرصة لتقيم اللقاء، وكن حريصا ألا تتصل بها فور أن تتركها لتمنحها بعض الوقت للتفكير، لكن لا تتركها طويلا.

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