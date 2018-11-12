8 علامات تدل على ضعف بصر طفلك

ضعف البصر مشكلة خطيرة تواجه الكثير من الأطفال وقد يتم اكتشاف هذا الأمر متأخرا بعد أن تصاب العين بكثير من المشكلات التي يصعب علاجها بعد ذلك، فنقص القدرة على الرؤية يسبب الكثير من المشاكل اليومية لطفلك داخل المدرسة.

وفقًا لجمعية البصريات الأمريكية في أحدث دراساتها فقد أكدت أنه يجب أن يخضع الأطفال لفحص العين في موعد لا يتجاوز 6 أشهر ثم مرة أخرى في عمر 3 سنوات، وقبل بدء الدراسة مباشرة يحتاج الأطفال في سن الدراسة إلى فحص كل عامين بعد ذلك إذا لم تكن لديهم مشاكل بصرية ولكن إذا كان طفلك بحاجة إلى النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة فيمكنه تكرار الزيارات كل 12 شهرًا.

وتعتبر فحوصات العين المتكررة مهمة لأنه خلال السنوات الدراسية يمكن أن تتغير الوصفة الطبية لطفلك بشكل متكرر كما سيضمن أن يتمتع طفلك بالمهارات البصرية المطلوبة للنجاح في المدرسة.

7 نصائح لتحافظي على صحة طفلكِ في المدرسة

ويري الدكتور حسام الدين عمر أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد الرمد القومي أن ضعف النظر يجب أن يلاحظ من قبل الأب والأم في سن مبكرة حتى لا تحدث مشاكل خطيرة بالعين ولا تستجيب للعلاج فيما بعد، فالطفل قد يظهر عليه بعض العلامات التي تدل على وجود مشاكل في الرؤية منها:

1- الرؤية غير الواضحة مما يؤثر على قدرة طفلك على التعلم في المدرسة.

2- يجلس باستمرار قريبا جدا من التليفزيون أو عند عمل الواجب المدرسي لا يري كراسته جيدا.

3- أو إمالة الرأس لرؤية أفضل وفرك العين المتكرر.

4- إغلاق عين واحدة للقراءة ومشاهدة التليفزيون أو لرؤية أفضل.

5- تجنب الأنشطة التي تتطلب الرؤية القريبة مثل القراءة أو الواجب المنزلي.

6- عدم القدرة على التركيز لفترة طويلة.

هل تؤثر الهواتف الذكية قبل النوم على صحة الأطفال؟

7- الشكوي من الصداع المتكرر.

8- تجنب استخدام الكمبيوتر لأنه «يؤلم عينيه».

ويكمل الدكتور حسام الدين عمر قائلا: وفي حالة هذه الأعراض يجب التوجه إلى الطبيب المختص لتحديد المشكلة وعلاجها وفي حالة صغر سن الطفل يتم توقيع الكشف بالكمبيوتر لمعرفة قياس النظر، أما في السن الأكبر فيتم توقيع الكشف بالعلامات البصرية وبعد تحديد السبب يتم العلاج فحوالي %99 من مشاكل ضعف النظر تحتاج إلى ارتداء النظارة المناسبة وقد يتحسن النظر حسب نوع المشكلة فكثير من مشاكل طول النظر تتحسن بارتداء النظارة.

ويحدد الدكتور حسام الدين عمر أنواع قصر النظر من خلال:

-قصر النظر بسبب القرنية

-مشاكل عدسة العين

-مشاكل بسبب حجم العين

ومن هنا يجب المتابعة المستمرة للطفل ثم التوجه مباشرة للطبيب لعلاج السبب المؤدي إلى ذلك.

تطور النظر

ما مدى تأثير التكنولوجيا على سلوكيات الأطفال؟

ويكمل الدكتور خالد قطب مدرس طب وجراحة العيون بجامعة الفيوم وزميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا الحوار السابق قائلا:إن تطور النظر يبدأ منذ ولادة الطفل فالطفل يولد في أول شهرين لا يري شيئا غير الضوء ولهذا يجب ملاحظة أن الطفل يغمض عينيه إذا تعرض للضوء في هذه السن.

وفي الشهر الثالث يهتم الطفل بالأصوات كصوت ميدالية مفاتيح أمام عينيه لكنه لا يدقق في التفاصيل.

وفى الفترة التالية يري الأشياء القريبة منه مثل وجه أمه التي تكون على بعد من 30 إلى 70 سنتيمترا. ومن أهم العلامات التي تدل على وجود مشاكل في العين:

-وجود نقطة بيضاء في العين أو في القرنية

-الطفل لديه انحراف في العين كالحول في أول أشهر من حياة الطفل أو اختلاف وضع العين ولو سار الطفل في مراحله الطبيعية لابد أن يتم فحص الأطفال دوريا قبل سن دخول المدرسة، وإذا تم اكتشاف أي مشكلة يتم علاجها مباشرة حتى لا تصاب العين بالكسل في عضلة العين فالمخ يبدأ من سن ست سنوات بتعطيل أي شيء في الجسم ومن هنا تصاب عضلة العين بالكسل ولا يستجيب الطفل للنظارة.

-إصابة الطفل بالمياه البيضاء أو الزرقاء أو مشاكل الشبكية أو كسل عضلة العين.

-لابد من المتابعة الجيدة للأطفال الذين وضعوا في الحضانات بعد الولادة لأن كثيرا من هؤلاء الأطفال يصابون بمشاكل في شبكية العين بسبب عدم وصول الأوكسجين إلى المخ بشكل جيد ومن هنا تحدث بعض المخاطر التي يصعب اكتشافها إلا بالفحص الجيد.

-أورام العين.

وينصح الدكتور خالد قطب الأبوين بضرورة متابعة النمو الطبيعي للإبصار للطفل منذ ولادته وحتى سن دخوله إلى المدرسة.