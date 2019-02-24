7 علامات تظهر على الشخص قبل ظهور أضراس العقل

من علامات ظهور ضرس العقل ظهور رائحة كريهة للفم

ضرس العقل هو الضرس الذي يظهر عند الإنسان في سنٍ متأخّرةٍ من عمره، ويسمى بالضّرس الثالث، والوضع الطبيعيّ لعدد أضراس العقل هو أربعة أضراس، كل منها في طرفٍ من أطراف الفم، غير أنّ هناك بعض الحالات التي لا يظهر فيها هذا العدد نفسه، وذلك إما لصغر الفك لدى الشخص، وإما لعدم ظهور البراعم الخاصة بهذه الأضراس من البداية. يطلق على ضرس العقل هذا الاسم لأنه آخر ما يظهر لدى الإنسان من الأسنان، وفي الغالب تنحصر فترة ظهور هذه الأضراس في الفترة العمرية الواقعة بين ثماني عشرة سنة، وحتى سن الخامسة والعشرين، غير أنّ هناك أشخاص تظهر أضراس العقل لديهم في سن متأخرة أكثر من ذلك.

وهناك مجموعة من العلامات التي تظهر على الشخص قبل ظهور أضراس العقل ومن أهمها ما يلي:

1- ارتفاع شديد إلى متوسط في درجة الحرارة.

2- تعب وإعياء واضحة عليه.

3- تورّم اللثة بشكلٍ ملفت مع وجود صديد تحت هذا التورّم والشّعور بآلام شديدة في اللثة قد تؤدّي إلى صعوبة في فتح الفم وإغلاقه.

4- ظهور رائحة كريهة للفم.

5- الشعور باختلاف المذاق داخل الفم.

6- الشعور بآلامٍ شديدة تمتد لأسابيع ثمّ تختفي لمدة تتراوح بين أسابيع إلى عدة أشهر ثم يعود الألم مرةً أخرى من جديد.

7- الصعوبة في ابتلاع الطعام.

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