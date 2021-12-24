علامات وأعراض الإجهاد المفرط

يمكن تعريف الإجهاد على أنه الشعور بالإرهاق أو عدم القدرة على التعامل مع الضغط العقلي أو العاطفي، ويمكن أن يكون لهذه المشاعر عواقب عقلية وجسدية، وفي وقت أو آخر، يتعامل معظم الناس مع هذه المشاعر.

أعراض الإجهاد

انخفاض الطاقة والأرق

يمكن أن يسبب الإجهاد المطول إرهاقًا مزمنًا واضطرابًا في النوم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة، فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 7000 بالغ عامل أن التعب مرتبط بشكل كبير بالإجهاد المرتبط بالعمل، وقد يؤدي الإجهاد أيضًا إلى تعطيل النوم والأرق، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطاقة.

التغييرات في الرغبة الجنسية

يعاني الكثير من الناس من تغيرات في محركاتهم الجنسية خلال الفترات العصيبة، ولقد قيمت إحدى الدراسات الصغيرة مستويات الإجهاد لدى 30 شخص، أولئك الذين يعانون من مستويات عالية من الإجهاد المزمن يعانون من إثارة جنسية أقل مقارنة بأولئك الذين يعانون من مستويات إجهاد أقل.

ووجدت دراسة أحدث بكثير نُشرت في عام 2021 حول تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة الإنجابية للمرأة أن 45٪ من أكثر من 1000 امرأة شملهن الاستطلاع أبلغن عن انخفاض الرغبة الجنسية بسبب الإجهاد.

آثار الإجهاد على الجسم

حب الشباب

وجدت بعض الدراسات أن مستويات الإجهاد المرتفعة مرتبطة بزيادة نوبات حب الشباب، وقد يكون أحد أسباب ذلك هو أنه عندما يشعر بعض الناس بالإجهاد، فإنهم يميلون إلى لمس وجوههم في كثير من الأحيان، وهذا يمكن أن ينشر البكتيريا ويساهم في تطور حب الشباب.

الصداع

وجدت العديد من الدراسات أن الإجهاد يمكن أن يساهم في الصداع، وهي حالة تتميز بألم في الرأس أو الوجه أو منطقة الرقبة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2015 أن زيادة شدة الإجهاد ارتبطت بزيادة عدد أيام الصداع شهريًا، كما استطلعت دراسة أخرى 172 من أفراد الخدمة العسكرية في عيادة للصداع، ووجدت أن 67٪ أبلغوا أن الصداع ناتج عن الإجهاد، مما يجعله ثاني أكثر مسببات الصداع شيوعًا.

ألم مزمن

الأوجاع والآلام هي شكوى شائعة يمكن أن تنجم عن زيادة مستويات الإجهاد، حيث وجدت بعض الدراسات أن الألم المزمن قد يرتبط بارتفاع مستويات الإجهاد وكذلك زيادة مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم.

وعلى سبيل المثال، قارنت دراسة صغيرة جدًا الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة بمجموعة أخرى. ووجدت أن المصابين بألم مزمن لديهم مستويات أعلى من الكورتيزول، كما أظهرت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة لديهم مستويات أعلى من الكورتيزول في شعرهم، وهو ما وصفته الدراسة بأنه مؤشر جديد للإجهاد المطول.

مشاكل الجهاز الهضمي

وجدت بعض الدراسات أن الإجهاد قد يرتبط بمشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإمساك وحرقة المعدة والإسهال وكذلك اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث وجدت دراسة قديمة من عام 2010 ركزت على 2699 طفلاً أن التعرض للأحداث المجهدة كان مرتبطًا بزيادة معدلات الإمساك.

وقد يؤثر الإجهاد بشكل خاص على أولئك الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض التهاب الأمعاء (IBD)، حيث في إحدى الدراسات، ارتبطت أعراض ضائقة الجهاز الهضمي المتزايدة بارتفاع مستويات الإجهاد اليومي لدى 181 امرأة مصابة بمرض القولون العصبي.

وضع في اعتبارك أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل النظام الغذائي والبكتيريا والالتهابات وبعض الأدوية والمزيد.

تغيرات الشهية وزيادة الوزن

التغيرات في الشهية شائعة في أوقات الإجهاد والتعب، فعندما تشعر بالإجهاد، قد تجد نفسك بلا شهية على الإطلاق أو تفرط في تناول الطعام دون أن تلاحظ ذلك.

ووجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2006 على 272 طالبة جامعية أن 81 في المائة أفادوا بأنهم عانين من تغيرات في الشهية عندما تعرضن للإجهاد، في حين أن 62 في المائة ذكرن أن لديهم زيادة في الشهية.

وقد تسبب التغيرات في الشهية أيضًا تقلبات في الوزن خلال الفترات العصيبة، فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة شملت 1355 شخصًا في الولايات المتحدة أن الإجهاد مرتبط بزيادة الوزن لدى البالغين الذين يعيشون بالفعل بوزن زائد.

ضربات القلب السريعة

أظهرت العديد من الدراسات أن مستويات الإجهاد المرتفعة يمكن أن تسبب ضربات قلب سريعة أو معدل ضربات القلب، وفي دراسة من عام 2001، وجد أن تعريض 87 طالبًا لمهمة مرهقة يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، ومن المثير للاهتمام أن تشغيل الموسيقى المريحة أثناء المهمة ساعد بالفعل في منع هذه التغييرات.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الخضوع لحدث مرهق يمكن أن يتسبب في إفراز جسمك للأدرينالين، وهو هرمون يتسبب مؤقتًا في خفق قلبك بشكل أسرع وارتفاع ضغط الدم، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل العيش مع زيادة الإجهاد يؤدي إلى ضربات قلب سريعة.

التعرق

تشير الأبحاث إلى أن التعرض للإجهاد قد يسبب أيضًا التعرق الزائد، حيث نظرت إحدى الدراسات الصغيرة في 20 شخصًا يعانون من فرط التعرق، وهي حالة تتميز بالتعرق الزائد في اليدين، وقيمت الدراسة معدل التعرق على مدار اليوم باستخدام مقياس من 0-10.

وفي الواقع، زاد الإجهاد بشكل كبير من معدل التعرق بمقدار نقطتين إلى خمس نقاط في المصابين بفرط التعرق، كما وجدت دراسة أخرى أن 40 مراهقًا تعرضوا للإجهاد عانوا من كميات عالية من التعرق والرائحة.

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