برج العذراء من الأبراج الترابية التي تقع في المرتبة السادسة في دائرة الأبراج، تأتي الفترة الزمنية لبرج العذراء ما بين 23 أغسطس و22 سبتمبر، ويتميز برج العذراء بصفاته المثالية جداً وهو جريء لا يتردد في التعبير عن وجهة نظره، ويتمتع مولود برج العذراء بسحر جذاب،فهو من الابراج الأنيقة والمرتبة ولديه الكثير من الأفكار والمبادئ التي تلفت الانتباه إليه، وفيما يلي علامات وقوع برج العذراء في الحب:

علامات وقوع برج العذراء في الحب

تعبيره الصريح عن الحب يعتبر برج العذراء من الأبراج التي تجد صعوبة في التعبير عن مشاعرها.

التحول من شخص لئيم إلى شخص عطوف وحنون.

يصبح مواليد برج العذراء شخص رومانسي وكلامه جميل.

الغزل بالشخص المعجب به.

إبداء اهتمام كبير بك وبتفاصيل حياتك ويومك.

الدقة في الملاحظة لكل ما يتعلق بك.

عدم نسيانه للتواريخ المهمة مثل عيد ميلادك أو أي مناسبة مهمة بالنسبة إليك.

إظهار ضعفه لك يقوم بكشف مشاعره وأسراره والأزمات والمشاكل التي يمر بها.

كسر الروتين من أجل إرضائك.

محاولة مساعدتك على الدوام ومحاولة التخفيف عنك وحمل مسؤولياتك معك.

محاولة الحديث معك لأطول فترة ممكنة.

تحضير مفاجآت صغيرة وبسيطة لإسعادك.

الاخلاص والوفاء.

استعداده للقيام بأمور لا يحبها من أجل إسعادك.

تخفيف الانتقاد فهو بالعادة شخص انتقادي.

التعامل معك بشكل مختلف عمن حولك وتدليلك بشكل ملحوظ أمام الجميع.

برج العذراء والحب

عندما يتعلق الأمر بـ برج العذراء والحب، هناك بعض الصفات، وهي تشمل:

يميل برج العذراء إلى الدقة والكفاءة وهذا يمكن أن يظهر أيضًا في العلاقات العاطفية.

يهتم برج العذراء بالتفاصيل والأمور الصغيرة في العلاقة العاطفية.

يبحث برج العذراء عن الاستقرار والأمان في العلاقة.

مواليد برج العذراء محافظين على العلاقة ويسعون لتوفير بيئة مستقرة ومأمونة لشريكهم.

يتميز مواليد برج العذراء بالتفكير العقلاني والتحليلي.

برج العذراء من المواليد الحذرين في البداية ويعتمدون على التحليل لاتخاذ القرارات.

مواليد برج العذراء لديهم رغبة قوية في العمل الجاد وتحقيق الأهداف.

صفات برج العذراء للمرأة

القدرة الكبيرة على تحمل المسؤوليات والصعاب والضغوط في الحياة ومكان العمل.

المرونة الكبيرة في التعامل مع الآخرين والشخصية.

من أسرار برج العذراء الأنثى صدق المشاعر.

التردد في اتخاذ القرارات.

الصراحة والوضوح.

الميل إلى الوحدة، وعدم تكوين علاقات اجتماعية.

النظام والترتيب والحماس.

الهدوء

عدم المبالاة.

أسرار برج العذراء الأنثى انها شخصية ناقدة.

صفات برج العذراء للرجل

برج العذراء الرجل يتميز بالذكاء

القدرة على ترتيب الأمور.

يسعى دوماً إلى الاجتهاد الكبير في العمل.

يسعى برج العذراء الرجل إلى أن يكون مثالياً على جميع الأصعدة.

يمتلك أفكاراً براقة التي لا يُمكن لأحد أن يُغيرها.

يمتلك برج العذراء الرجل شخصية عقلانية قادرة على حل المشاكل بسلاسة ومرونة عالية.

يمتلك برج العذراء الرجل روح المغامرة.

برج العذراء الرجل حنون جداً.

متعاون.

يميل إلى أن يكون مسيطراً وحاكماً للأمور.

عاطفي وحساس.

صفات برج العذراء للطفل

الذكاء

الفطنة.

الهدوء

الخجل.

العناد الشديد.

لديه قدرة عالية على تعلم كل ما هو جديد

الميل إلى أداء الواجبات

تحمل المسؤوليات أكثر من أقرانه.

واقعي

مميزات برج العذراء

الذكاء

القدرة على إدارة الأمور وتحمل المسؤوليات.

الإخلاص في العمل.

رومانسي وعاطفي

حساس.

شخص محافظ

شخص محافظ شخصية هادئة

الرقي في التعامل مع الآخرين.

القدرة على التعامل مع جميع الأشخاص من مختلف الأطباع والأفكار.

نقاط ضعف برج العذراء

العقلانية الزائدة

التخوف من الحب والعاطفة.

كثرة التوتر والقلق

الدخول في حالة اكتئاب بين الحين والآخر.

الغموض في التعامل مع الأشخاص

شخصية ناقدة بشكل كبير.

الخجل

الحساسية العالية.

الاهتمام بتفاصيل الآخرين

عيوب برج العذراء

يهتم مولود برج العذراء كثيراً بآراء من حوله وتؤثر عليه كلماتهم بشكل واضح.

مرأة برج العذراء لا تستطيع اكتم رأيها تجاه أي شيء تراه أمامها، فهي عادةً ما تنتقد كثيراً بفضل نظرتها الثاقبة.

لا يحبذ تغيير روتينه وأفكاره بهدف إنجاح علاقته مع الآخرين.

مشاهير برج العذراء

كاظم الساهر.

سلمى حايك.

مايكل جاكسون.

ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الأولى.

صوفيا لورين.

موريس شيفالييه.

حسين الجسمي.

باسل خيّاط.

هالة سرحان.

المغنية الراحلة ذكرى.

وائل كفوري.

وفاء الكيلاني.

مع من يتوافق برج العذراء في الحب؟