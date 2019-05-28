واكبي الموضة مع أجمل توبات صيف 2019 باللون الأبيض 

تنعكس الدلالات النفسية للون الأبيض على شخصية من يُفضله على سائر الألوان الأخرى، فغالباً ما يبدو محبو اللون الأبيض أشخاصاً مثاليين بكلّ ما تشمله الكلمة من معاني السلام، والهدوء، والتصالح مع الذات والأخرين، هذا بالإضافة إلى الترتيب والتنظيم، والبعد عن العشوائية، فنادراً ما يتواجدون في أماكن تعمها الفوضى، عدا عن محاولاتهم الدائمة لتحقيق مستوى عالٍ من الكمال والاحترافية في كلّ ما يفعلونه، ولا يُمكن التغافل عن براءتهم ونقاء نفوسهم الخالية من الأنانية أوالتصنع.

يعتبر اللون الأبيض من أكثر الألوان ملائمة لفصل الصيف، لذا لا تستغني عن اقتناء القطع البيضاء الرائعة، واليوم سنوافيكِ بمجموعة رائعة من توبات أنيقة باللون الأبيض تليق بإطلالة عصرية ورسمية معاً لتتألقي بها في الطلعات الخارجية والعمل.

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