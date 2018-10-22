عملية المياة البيضاء تحمي النساء من الوفاة

علاج بعض الأمراض التي نعاني منها يحمينا من مخاطر كبيرة لأمراض أخرى، حيث أكدت دراسة أن إجراء عملية المياة البيضاء تحمينا من خطر الوفاة المبكر، فإليكم التفاصيل.

كشفت دراسة طبية عن أن النساء الأكبر سنًا اللاتي يخضعن لجراحات إعتام عدسة العين الكتاركت (المياه البيضاء) تتراجع بينهم بنسبة 60% خطر الوفاة من جميع الأسباب.

صداع العين: الأنواع، الأشكال، الأعراض، وطرق العلاج!

وأجريت الدراسة على ما مجموعه 74.044 سيدة تعاني من إعتام عدسة العين، بما في ذلك 41،735 سيدة خضعن لعملية إعتام عدسة العين، وكان متوسط أعمارهن 71 عاما.



وأشارت نتائج الدراسة، التي أجريت في جامعة نيويورك إلى ارتباط جراحات إعتام عدسة العين بانخفاض بنسبة 60% في جميع أسباب الوفاة، وانخفاض الوفاة بنسبة تراوحت ما بين 37 إلى 69 % بسبب الأمراض الرئوية والمعدية والعصبية والأوعية الدموية والسرطان.

رفرفة العين: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج



وكانت عدة دراسات سابقة قد أشارت إلى وجود إرتباط بين جراحة إعتام عدسة العين وانخفاض المخاطر من جميع أسباب الوفيات المحتملة من خلال آلية تحسين الحالة الصحية والاستقلال الوظيفي.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

أفضل 8 طرق لعلاج شحاذ العين

السبانخ وفوائده للجسم، صحة العين