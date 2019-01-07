أهم النصائح قبل إجراء عملية زراعة الشعر في تركيا

زراعة الشعر أفضل الاقتراحات المتاحة أمام من يريد التخلص من مشاكل الشعر

زراعة الشعر في تركيا هي من أفضل الاقتراحات المتاحة أمام من يريد التخلص من مشاكل الشعر بشكل دائم حيث تضم تركيا أفضل مراكز تجميل متخصصة في هذا المجال فضلًا عن وجود أمهر الأطباء العرب أو الأجانب في تركيا، وغيرها من عوامل تشير إلى ارتفاع نسبة نجاح عملية زراعة الشعر في تركيا حيث تصل إلى 95%، كما أن تركيا بجميع مراكزها التجميلية تقدم أفضل قائمة أسعار لا يمكن مقارنتها بغيرها من الدول في هذا المجال سواء العربية أو حتى الأجنبية، ولا تتوقف تركيا على تقديم هذه الأسباب فقط لتكون رائدة من رواد عمليات زراعة الشعر ولكن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأفراد مقبلين على زيارتها وخوض هذه التجربة هناك، وهذا ما سوف نوضحه في السطور القادمة.

زراعة الشعر في تركيا:

من المعروف أن تركيا تتمتّع بمناخ معتدل طوال العام بالإضافة إلى وجود العديد من الأماكن السياحية والمناظر الطبيعية هناك مما يجعل رحلة العلاج بها ليست رحلة علاجية بل تسمى سياحة علاجية، حيث يمكن الخضوع لأي عملية جراحية والاستمتاع بكل ما هو متاح هناك سواء من مناظر طبيعية أو مناظر سياحية وفرصة للاستجمام، وحتى تحصل على كل ما تريده من هذه الرحلة لا بدّ وأن تضع في ذهنك بعض النقاط الهامة حتى تكون رحلتك مفيدة من جميع الجوانب وهي:

1. لا بدّ وأن تبحث عن أفضل مركز لزراعة الشعر في تركيا بغض النظر عن تلك الإعلانات التجارية التي تساعد العديد من المراكز في جني الأموال غير المشروعة لذا يجب عليك توخي الحذر والتأكد من المركز قبل الاتفاق معه، وذلك من خلال حصول هذا المركز على جميع التراخيص اللازمة من الجهات المسؤولة، مما يجعل العملية في أمان (نوصي بمشفى فيرا كلينيك www.veraclinic.net).

2.التواصل مع أمهر طبيب في هذا المجال، وذلك من خلال حصول هذا الطبيب على شهادة الطب وخاصة المجال التجميلي وزراعة الشعر، بالإضافة إلى قدرة هذا الطبيب على استخدام أفضل التقنيات الحديثة، وما هي نسبة نجاح العمليات التي قام بالإشراف عليها، كل هذه المعلومات يمكنك التأكد منها من خلال التواصل مع من قاموا بخوض هذه العملية مع نفس الطبيب.

3.التعرف على التقنيات المستخدمة في زراعة الشعر حتى تتمكن من اختيار أفضلها تبعًا لحالتك وإمكانياتك، فهناك عدد كبير من التقنيات الحديثة والمطورة ولكن أشهرها تقنية الاقتطاف.

4.التعرّف على تكلفة زراعة الشعر في تركيا وذلك لأن هذه النقطة على الرغم من أنها ميّزة ولكنها قد تكون فخ منصوب لاصطياد العديد من الضحايا، فلا يمكن تحديد تكلفة متدنيّة والحصول على نتائج مثالية، ولكن في الواقع لا يتم تحديد تكلفة زراعة الشعر إلا بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للشخص للتعرف على الإجراءات اللازمة والتقنية التي تصلح له ومنها يتم تحديد تكلفة العملية.

5.لا بدّ وأن تعرف عدد الجذور المزروعة والمقتطفة فلا تنخدع بتلك الدعايات التي تشير إلى زراعة أكبر عدد ممكن من البصيلات فقد يكون مظهرها العام ملفت للنظر، بل لا بدّ وأن تستشير الطبيب في عدد البصيلات الممكنة حسب كثافة المنطقة المانحة واحتياج المنطقة المصابة.

6.حتى يمكنك معرفة أن عملية زراعة الشعر هي عملية ناجحة لا بدّ وأن تعرف أن العملية الناجحة هي التي تعطي مظهر طبيعي يلائم الوجه بشكل عام، فلا يمكن مقارنة نتائج عمليتك مع نتائج عمليات الآخرين فلكل منكم خصائص معينة وصفات محددة.

وفي النهاية زراعة الشعر في تركيا من أفضل الأماكن التي تقدم هذه العمليات بنسب نجاح هائلة وتكلفة مناسبة، هذا بالإضافة إلى توافر الأماكن الرائعة التي تساعدك على قضاء وقت مميز ومناخ معتدل، لذا إذا كنت بصدد خوض مثل هذه العملية لن تجد أفضل من تركيا لتقوم بهذه العملية هناك.

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