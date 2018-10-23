طريقة عمل الزبدة في المنزل

الزبدة من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد الطعام

الزبدة من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد الطعام، وحتى تحصلي على زبدة خفيفة وصحية اتبعي هذه الخطوات السهلة.

مكونات الزبدة:

ــ 2 كوب من الكريمة الثقيلة

- ملح للنكهة.

طريقة التحضير:

ــ تسكب الكريمة في خلاط الطعام وتُضرب لــ 10دقائق، ستتحول إلى كريمة مخفوقة سميكة في البداية، يستمر ضربها حتى تصبح محببة وتنفصل إلى زبدة ولبن.

ــ تكشط الزبدة عن الحواف، وتوضع في طبق نظيف، ثم تُصفّى بمصفاة للتخلص من اللبن، وتغسل بماء بارد، وبلطف تقلّب بملعقة أثناء غسلها بالماء البارد، حتى يسيل منها ماء صافي.

ــ عندما تصبح الزبدة نظيفة، تعصر أكثر من السائل أو تهرس بملعقة للتخلص من السائل.

ــ يمكن الاحتفاظ بالزبدة في علبة زجاجية أو وعاء في الثلاجة أو الفريزر ويمكن تخزين هذا النوع المنزلي لأكثر من عدة أشهر قبل أن تفسد.

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