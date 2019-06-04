عند استخدام الشوي لطهي اللحوم اتبع هذه النصائح!

تعتبر اللحوم من الأغذية الهامة والمفيدة للجسم لأن لها دوراً هاماً في بناء أنسجة الجسم، وهي من مصادر البروتين التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية الكاملة، و دورها كبير في إصلاح الأنسجة التالفة، وتدخل في تكوين الدم.

وتختلف اللحوم في جودتها حسب مصدرها، فكلّما كان جزء اللحم أقرب إلى الرأس كلما كانت جودته أفضل ونسبة الدهون فيه أخف، والاحتياج اليومي من اللحوم لا يتعدّى 200 غرام لذلك يجب عدم الإكثار من استهلاك اللحوم لأنّ ذلك يرهق أجهزة الجسم.

واللحم المشوي أخف على المعدة وأسرع هضماً من اللحم المسلوق، واللحوم البيضاء أخف ضرراً على الجسم بسبب احتوائها على نسبة أخف من الدهون، ويفضل شوي اللحوم بدون ملح حتى لايفقد اللحم العصارة، ويحافظ على العناصر المعدنية الموجودة في اللحم مثل الحديد الهام لقوة الدم، ونسبة الدهون في اللحم المشوية تكون أخف من تلك المطبوخة بالطرق الأخرى، وطعمها لذيذ لذلك يقبل الناس بشكل كبير على تناول اللحوم المشوية.

وعند استخدام الشوي لطهي اللحوم يجب مراعاة ما يلي:

1- تقليل تناول اللحوم المشوية والمدخنة تساهم في تخفيف احتمالية الإصابة بمرض السرطان.

2- عند شراء اللحوم يجب اختيار الأنواع القليلة الدهن لتجنب تكون المركبات الضارة.

3- يجب تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة قبل عملية الشوي، وذلك لتقليل الفترة التي يحتاجها اللحم للنضج، والتقليل من مدة بقاءه فوق مصدر الحرارة.

4- يمكن طبخ اللحوم قليلاً قبل الشواء للتقليل من مدة تعرضها للدخان.

5- يجب أن يحترق فحم الشواء بشكل كامل قبل وضع اللحم حتى لا يتعرض اللحم للكثير من الدخان.

6- تنظيف الأدوات التي تستخدم للشواء قبل استعمالها، للتأكد من خلوها من من آثار المواد المحترقة الإكثار من تناول الخضروات والمواد الغنية بالمركبات المضادة للأكسدة للتقليل من آثار هذه المواد على الجسم عدم تعريض اللحوم للدخان، ووضعها بشكل مائل لتجنب احتراق الدهون وتصاعد الدخان منها.

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