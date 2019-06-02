نصائح للمحافظة على صحتك خلال آخر أيام شهر رمضان

قدمت اختصاصية التغذية جمانة دباغ مجموعة نصائح غذائية للحفاظ على نمط حياة صحي في رمضان والعيد:

1- الالتزام بنمط حياة صحي، لاسيما أن تناول الطعام بكثرة مرة واحدة بعد الصيام قد يتسبب باضطرابات كبيرة في الجسم.

2- بدء الإفطار بشكل صحي وكسر الصيام بـ3 حبات من التمر مع كوب لبن أو ماء لتعويض الجسم عن السوائل والمعادن التي فقدها خلال ساعات الصوم. ثم تناول طبق دافئ من حساء الخضار الغني بالألياف والسلطة الخضراء. ويمكن تناول حساء الكرات الغني بالتوابل والأعشاب الطبيعية. أما الوجبة الرئيسية فيجب أن تحتوي على كمية كافية من الكربوهيدرات (1 كوب من الأرز المطهو) وحصة من البروتين (قطعة بحجم الكف من صدر الدجاج أو اللحم الخالي من الدهون أو الأسماك) إضافة إلى أصناف الخضار.

3- التركيز على الأطباق الخفيفة واتباع نمط حياة أفضل وأكثر عافية باستخدام أساليب طهي صحية بديلة مثل الشوي والسلق والطهي على نار هادئة بوساطة البخار والتحميص. ومن المهم إضافة المزيد من النكهات مثل إكليل الجبل والزعتر والريحان والتوابل كالهيل والكركم والقرفة.

4- إدخال الخيارات الصحية إلى الغذاء اليومي والحرص على تناول كميات مناسبة من الفواكه والخضار الطازجة لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية الموجودة في البروكلي والسبانخ والبازلاء والفاصوليا الخضراء.

5- الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب الكثير من الماء في الفترة من الإفطار وحتى السحور. وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب موزعة على كميات صغيرة لعدم الشعور بالانتفاخ. ولتجنب الشعور بالعطش، الابتعاد عن الأطعمة الحارة أو المالحة وتناول المزيد من الفواكه والخضار مثل البطيخ والخوخ والخيار والفلفل.

6- تحضير قوائم الطهي مسبقاً والحفاظ على بساطة الوصفات اليومية السريعة والسهلة والمفضلة للعائلة. وكذلك اختيار المكونات التي تستخدم لأكثر من وجبة واحدة.

7- الحفاظ على النشاط والطاقة وممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً المشي لساعتين على الأقل بعد تناول وجبة الإفطار، مما يتيح لكم وقتاً كافياً لهضم الطعام.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

4 أضرار للوجبات السريعة على جسمك

7 طرق للمحافظة على نضارة بشرتك خلال شهر رمضان