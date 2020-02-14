عوامل تزيد احتمال إصابة الحامل بالسكري

تكون الحامل معرّضة بنسبة ليست قليلة للإصابة بسكري الحمل، وغالباً لا تكون له عوارض ظاهرة، لهذا يطلب الطبيب قياس نسبة السكر في دم الحامل بين الأسبوع الـ24 والـ28، وفي ما يلي 7 عوامل تزيد الإصابة بسكري الحمل.

حاولي تجنّب ما يمكن تجنّبه أثناء حملك:

1- إن كان لديكِ تاريخ مرضي عائلي بمرض السكري.

2- إن كنتِ أُصبت بالسكري في حمل سابق.

3- اكتساب وزن كبير أثناء الحمل، خاصة مع تناول الأطعمة غير الصحّية مثل الأطعمة المقليّة والأطعمة والمشروبات التي تحتوي عىل نسبة عالية من السكر.

4- إن كنتِ تعانين من السمنة قبل الحمل.

5- إن كان عمرك أكثر من 35 عاماً.

6- إن كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم.

7- إن كنتِ مررتِ بتجربة ولادة غير صحّية من قبل، مثل ولادة طفل ميّت، أو يعاني من عيب خلقي، أو طفل كبير الحجم.

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