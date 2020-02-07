نصائح لتسهيل عملية الفطام

تواجه الأم صعوبات في جميع مراحل تنشئة الطفل، وإحدى المراحل الصعبة هي مرحلة الفطام، حيث يكون الطفل متعلّقاً بالرضاعة، وقد يعتمد عليها عند النوم، ما يصعّب عملية الفطام على الطفل والأم.
مبدئياً، يعتمد الطفل على حليب الثدي فقط أول ستة أشهر بعد الولادة، ثم تبدأ الأم بإدخال الطعام الصلب تدريجياً، ليعتمد الطفل في التغذية على الرضاعة مع الأطعمة الصلبة حسب قدرة الأم على الرضاعة، والتي تستمر عامين كحد أقصى، ثم يُفطم الطفل ليعتمد على الطعام الصلب فقط.
مبدئياً، يعتمد الطفل على حليب الثدي فقط أول ستة أشهر بعد الولادة، ثم تبدأ الأم بإدخال الطعام الصلب تدريجياً، ليعتمد الطفل في التغذية على الرضاعة مع الأطعمة الصلبة حسب قدرة الأم على الرضاعة، والتي تستمر عامين كحد أقصى، ثم يُفطم الطفل ليعتمد على الطعام الصلب فقط.
ولأن الفطام ليس سهلاً، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تسهل عليكِ عملية الفطام، وهي:
1- تقليل عدد الرضعات في اليوم تدريجياً، كما يجب تقليل وقت الرضاعة أيضاً تدريجياً، حتى تبقى رضعة واحدة صغيرة في اليوم، غالباً ما تكون قبل النوم، وهي التي تُمنع في النهاية ليُفطَم الطفل بالكامل.
2- زوّدي كميّات الطعام الصلب، وقدّمي للطفل خيارات متنوعة حتى يتعلق بالطعام، ويقلل اعتماده على حليب الثدي.
3- استخدمي شفاطات حليب الثدي لشفط الحليب من الثدي وتجنّب تراكمه الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية، وهذا حتى يتوقف الثدي عن إنتاج الحليب.
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