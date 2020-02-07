نصائح لتسهيل عملية الفطام

تواجه الأم صعوبات في جميع مراحل تنشئة الطفل، وإحدى المراحل الصعبة هي مرحلة الفطام، حيث يكون الطفل متعلّقاً بالرضاعة، وقد يعتمد عليها عند النوم، ما يصعّب عملية الفطام على الطفل والأم.

مبدئياً، يعتمد الطفل على حليب الثدي فقط أول ستة أشهر بعد الولادة، ثم تبدأ الأم بإدخال الطعام الصلب تدريجياً، ليعتمد الطفل في التغذية على الرضاعة مع الأطعمة الصلبة حسب قدرة الأم على الرضاعة، والتي تستمر عامين كحد أقصى، ثم يُفطم الطفل ليعتمد على الطعام الصلب فقط.

ولأن الفطام ليس سهلاً، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تسهل عليكِ عملية الفطام، وهي: