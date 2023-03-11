عود الصليب: فوائد واضرار

عود الصليب هو من الأعشاب القديمة لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض والآلام منها الحمى، يجب علينا أن نهتم بهذا النبات وندرك معانيه ونتعرف فوائد عود الصليب العظيمة، ومن فوائد هذا النبات "عود الصليب " ومنها، إذا تم تناول 2 جرام من عود الصليب على الريق يعالج القولون وطرد الأرياح الغليظة التي في البدن، وإذا مضغ عود الصليب وبلعه ووضع بعضه على مكان أو محل اللسعة فهو يعالج اللسعة.

ما هو عود الصليب؟

عود الصليب هو نبات مزهر موطنه شرق آسيا، وينمو عود الصليب في أجزاء كثيرة من العالم بما في ذلك منغوليا،الصين، سيبيريا، ولها عدة أسماء منها الفاوانيا وعود النقع الأوروبية، والفاوانيا الصينية، والفاوانيا المرجانية.

يمتاز عود الصليب بجمال رائحته، ويبلغ طول سيقان عود الصليب قرابة 45 سنتمترًا تقريبًا، ويحتاج لتربة تتوفر فيها الشمس الدافئة والأمطار الغزيرة الدائمة حتى ينبت فيها، وكما هو الحال في الصين، الهند، باكستان، إيران، مالزيا، مصر، السودان، الفلبين، وغيرها من البلدان الحارة والممطرة.

تنقسم أوراق عود الصليب إلى قسمين رئيسيين، أحداهما أنثوي والآخر غير أنثوي، ويمتلك كل قسم منهما صفاته واستخداماته ومواصفاته الخاصة به دوناص عن القسم الآخر، وتقريباً معظم فوائد نبات عود الصليب تعود بالفضل إلى عصارته الغنية والتي تستخرج من أوراقه بعد أن يتم نقعها في داخل الماء.

فوائد عود الصليب

تهدئة الخلايا والأعصاب.

التخلص من القلق والخوف والتوتر العام.

الحد من علامات واضطرابات التشنجات العضلية والعصبية.

يخلص عود الصليب القشعريرة أو أي رجفة.

الحد من استمرارية الأحلام المزعجة التي ترافقها الكوابيس وذلك لأنه يمد الجسم بحالة من الاسترخاء التام والمهدىء للأعصاب مما يؤدي بالشعور بالنعاس ومن ثم الاستغراق في النوم.

يدخل عود الصليب في علاج أمراض التي تصيب الكبد مثل اليرقان.

إيقاف كافة أنواع النزيف الدم في جسم الإنسان.

يفتت الحصى والرمال المتواجدة في الحالبين والكليتين.

نبتة عود الصليب من أكثر النباتات التي تعالج الفصام والاكتئاب والوسواس القهري والصرع بكافة أشكاله، وغيره من الأمراض العقلية والعصبية والنفسية.

يقاوم اثر الحموضة أو القرحة في الأمعاء أو المعدة.

تطهير القناتين التنفسية والهضمية من الجراثيم والفيروسات.

تسكين الآلام المصاحبة لأوجاع الدورة الشهرية وأوجاع البطن بشكل عام.

معالجة الأمراض التي تتعلق بالكليتين والمثانة.

أضرار عود الصليب

طفح جلدي

اضطرابات المعدة

النزيف الشديد.

الإسهال.

يوصي بعض الأشخاص بتجنب تناول عشبة عود الصليب مثل الذين يخططون لإجراء عملية جراحية، المرضعات والحوامل.

فوائد عود الصليب للجنس

من فوائد عود الصليب للزواج زيادة الرغبة والقدرة الجنسية

علاج ضعف الانتصاب بشكل نهائي

يدعم بشكل آمن عضوك الذكري "القضيب" خلال ممارسة العلاقة الحميمة بسبب إضافة دور نبات عاقر قرحًا في علاج الضعف الجنسى

عود الصليب في الطب النبوي

عود الصليب في الطب النبوي يحلل الرياح الغليظة، يقوي الكلى والكبد، وحبه يخرج الأخلاط اللزجة، ينفع من الفالح والنسا والكابوس والرعشة، النزف، وتعالج أيضاً الجنون والصرع والوسواس.

فوائد عود الصليب للبواسير

من فوائد عود الصليب للبواسير أنه يحمي الإنسان من تخثر الدم وبالإضافة إلى أنه يُثبط المواد الكيميائية ومفعولها التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تشنجات، وذلك عن طريق وضع نبتة عود الصليب على الجلد المتشقق من أجل علاجه وخاصة الذي يوجد بمنطقة الشرج وهو المُصاب للبواسير الشرجية.

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