عيد الأم 2022: فنادق ومنتجعات للاسترخاء والرفاهية

بدأ العد التنازلي في عيد الحب، ويحتفل العالم بهذه المناسبة تعبيراً عن المحبة والتقدير والإمتنان للأم فهي رمز العطاء اللامتناهي، دللوا "ست الكل" بإجازة تجمع بين الراحة، الاسترخاء، المناظر الجميلة والإقامة الفاخرة مع خيارات متنوعة من الفنادق والمنتجعات المميزة حول العالم والتي ستكون خياراً مثالياً لقضاء وقت لا يُنسى في عيد الأم.

فنادق ومنتجعات للاسترخاء والرفاهية

1- فندق رويال منصور مراكش

في عيد الأم يمكنكم الاحتفال في فندق رويال منصور مراكش وتنتقلوا إلى أجواء ألف ليلة وليلة لدى إقامتكم وفي أحضان مدينة مراكش المغربية، إن الموقع المثالي للفندق يسمح لكم باستكشاف معالم المدينة مثل القرى الصغيرة في وادي نهر أوريكا أو رؤية مراكش من الجو من خلال رحلات المنطاد التي ينظمها الفندق، ولا يمكنك عزيزتي الأم زيارة المغرب دون اختبار تجربة الحمام المغربي والتي يمكنكم الاستمتاع بها في سبا الفندق ضمن أجواء غاية في الراحة والهدوء، ولا تغادروا دون أن تجربوا الأطباق المغربية والفرنسية الشهيرة الموجودة في الفندق.

2- فندق وسبا غراند هيلز

فندق وسبا غراند هيلز ليس عليكم الاختيار بين إطلالة البحر وإطلالة الجبل لأنه يقدم الإثنين معاً بفضل موقعه الجذاب في قرية برمانا الجبلية في لبنان، وخلال دقائق قليلة بإمكانكم الانتقال إما لسفوح الجبال للتزلج على الثلج أو إلى الساحل لنزهة على شاطئ المتوسط أو إلى مركز العاصمة بيروت، ومع وجود 3 أحواض سباحة تطل على غابات الصنوبر دائمة الخضرة لن ترغبوا في مغادرة الفندق أبداَ! وإذا كنتم تسافرون برفقة عددٍ كبيرٍ من الأشخاص فلم لا تحجزون جناج "رويال ريزيدنس" وهو أكبر جناح في العالم حسب موسوعة غينيس العالمية!

3- منتجع وسبا موفنبيك الجونة

منتجع وسبا موفنبيك الجونة في هذا المنتجع المتكامل والذي يقع على البحر الأحمر يوجد فيه شاطىء خاص و3 أحواض سباحة وملاعب تنس واسكواش وغولف و6 مطاعم متنوعة، ويمكنكم اختبار لحظات المغامرة مع الرياضات المائية والغوص وحتى ركوب الخيل. وعلى بعد مسافةٍ قليلة من الفندق يمكنكم زيارة سوق الصيادين التقليدي أو واحة الجونة البدوية، يوفر منتجع وسبا موفنبيك الجونة رحلات سفاري في الصحراء ونزهات بالقوارب لاستكشاف كنوز البحر الأحمر.

4- قصر السراب منتجع الصحراء أنانتارا

قصر السراب منتجع الصحراء أنانتارا في أبوظبي وبين كثبانها الذهبية يقع أنانتارا المزود بأحدث وأرقى التسهيلات، وإذا كنتم تريدون اختبار تجربةٍ لا مثيل لها فهذه وجهتكم المثالية، لا تنسوا كذلك تجربة الطعام العربي والغربي في المطاعم الأربعة داخل المنتجع واختبار النشاطات الممتعة مثل الرماية والنزهات الاستكشافية في الصحراء.

5- منتجع وسبا سيكس سينسز زيغي باي

منتجع وسبا سيكس سينسز زيغي باي لا مثيل له يمكنكم أن تستكشفوا الجبل والشاطئ بنزهةٍ على الدراجة الهوائية أو استرخوا في السبا مع علاج الحمّام التركي أو اقضوا لحظات من الصفاء والسكون على شرفة غرفتكم المطلة على مياه الخليج الصافية أو عيشوا لحظات المغامرة مع رياضة التزلج الهوائي، ولا تستغربوا أيضاً إذا صادفتم الماعز والظباء والحيوانات البرية الأليفة في طريقكم فأنتم في نهاية المطاف في قلب الطبيعة العذراء!

6- فندق ون آند أونلي رويال ميراج دبي

فندق ون آند أونلي رويال ميراج دبي يوجد فيه على الحفيف الناعم لأوراق الأشجار الخضراء الكثيفة وزقزقة الطيور وتنامون فيه على أنغام الأمواج الهادئة. خلال النهار استمتعوا بالجلوس على الشاطئ الخاص أو ركوب قوارب التجديف الصغيرة أو ممارسة رياضة الغوص، وفي المساء تمتعوا بإطلالةٍ على نخلة الجميرا في أحد المطاعم والبارات العديدة التي يضمها الفندق. لكن لعل أجمل ما في فندق ون آند أونلي رويال ميراج دبي هو طرازه المعماري الشرقي الذي يخبئ الكثير من التفاصيل الجميلة في كل زاوية.

7- فندق كيمبينسكي عشتار البحر الميت

فندق كيمبينسكي عشتار البحر الميت وهو مطل على البقعة الأكثر انخفاضاُ في العالم، ولمحبو الاسترخاء والهدوء بإمكانهم اختيار واحدٍ من أحواض السباحة التسعة الموجودة في المنتجع والتي تطل على شاطئ البحر الميت. أما عشاق المغامرة فسيحتاجون إلى أحذيتهم الرياضية لاستكشاف ممر وادي الموجب القريب من الفندق والممتد في أحضان الجبال الذهبية، وأيضاً ينظم فندق كيمبينسكي عشتار رحلات إلى مدينة جرش الأثرية التي تعتبر من أشهر المدن الرومانية القديمة. إنه الفندق المثالي لعطلةٍ تجمع بين الطبيعة والمغامرة والتاريخ.

8- فندق فور سيزونز باكو

فندق فور سيزونز باكو الواقعة على ضفاف بحر قزوين في أذربيجان ولا ننسى المناظر الجميلة لهذه المدينة وطبيعتها الخلابة ستذهلكم الديكورات الداخلية والتصميم المعماري والذي يغلب عليه اللون الأبيض وستشعرون أنكم دخلتم أحد قصور الإمبراطورية الروسية القديمة، وفي النهار استرخوا في حوض السباحة المغلق ذي السقف البلوري وفي المساء تمتعوا بإطلالةٍ ساحرة على البحر من شرفة غرفتكم ودعوا أضواء هذه المدينة العصرية تأخذكم في رحلةٍ بين الماضي والحاضر.

9- فندق ذا بيلتمور تبليسي

فندق ذا بيلتمور تبليسي موقعه مثالي وسط عاصمة جورجيا تبليسي يتيح لكم فرصة استكشاف أحيائها القديمة والحديثة مشياً على الأقدام.ويمتاز فندق ذا بيلتمور تبليسي ولذي يعتبر الأطول في منطقة القوقاز بغرفه الواسعة ذات الواجهات الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف والتي توفر إطلالةً لا تضاهى على شوارع تبليسي المترامية على ضفاف نهر كورا، وبالقرب من الفندق يمكنكم التعرف إلى أشهر معالم المدينة مثل قلعة ناريكالا والحمامات الكبريتية في الحي القديم. ولا تنسوا تجربة الطعام الجورجي والعالمي في مطاعم الفندق الثلاثة.

10- سونيفا كيري كوه كود

سونيفا كيري كوه كود وهو منتجع ضخم الواقع في أحضان الغابات الاستوائية في جزيرة كود التايلندية، ويمكنكم غمس أقدامكم في الرمال البيضاء الناعمة وغمر أنفسكم بمياه البحر الصافية والاستقلال تحت ظلال الأشجار الوارفة،ويقدم سونيفا كيري كوه كود أيضاً منصة مراقبة مرتفعة تتيح لكم التمتع بالمناظر الساحرة للجزيرة من الأعلى، كذلك يوفر نشاطات متعددة مثل ركوب القوارب والغوص ودروس تعليم الطبخ التايلندي. ولكن التجربة الأروع في هذا الفندق هي سينما الهواء الطلق التي تقدم فرصة مشاهدة الأفلام الكلاسيكية على شاشةٍ عملاقة.

هدايا عيد الأم 2022

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