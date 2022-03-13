يستعد العالم العربي بالاحتفال في عيد الأم 21 آذار، وهذا الاحتفال ظهر حديثاً في مطلع القرب العشرين، ويحتفل به في بعض الدول تكريماً للأمهات والأمومة.

نشأة عيد الأم

يعتبر عيد الأم في العصور الوسطى هو يوم تكريمي للأمهات في جميع أنحاء العالم، وقد ابتدى الاحتفال بعيد الأم في العصور الوسطى، حيث كان الأبناء الذين يسافرون بعيداً يعتبرونه وسيلة لرؤية امهاتهم وإرسال الهدايا لهنّ، وقد استمر الاحتفال بـ عيد الأم حتى العصر الحالي.

أما القرن التاسع عشر، تم الإعلان عن يوم صداقة عيد الأم من قبل آنا جارفس عام 1868م، للسماح لجميع الأمهات برؤية ابنائهنّ الجنود وفقاً لموقع ناشيونال جيوغرافيك، وتم إصدار إعلان يوم الأم من قبل جوليا وارد هاو عا 1870م، التي شجعت النساء على التفاعل في الأنشطة السياسية وتعزيز السلام، ونظم هذا اليوم لعدة اسباب ولكن الاحتفال لم يكن من ضمنها، حيث اجتمعت العديد من النساء في أمريكا في منتصف القرن التاسع عشر من أجل معالجة الأوضاع الصحية في البلاد، مثل زيادة الوفيات بين الأطفال والرضع وتلوث الحليب.

أما في القرن العشرين فقد أعلن عن يوم الأم في الولايات المتحدة الامريكية في مدينة فيلادلفيا في تاريخ 12 مايو من عام 1908م من قبل الأمريكية آنا جارفيس، التي كانت والدتها تنظم مجموعات نسائية من أجل هذا اليوم بوضع زهرة القرنفل البيضاء أو زهرة القرنفل الحمراء ويرمز القرنقل الأحمر إلى الأم التي تكون صحتها على ما يرام.

هدايا عيد الأم 2022

هدايا عيد الأم رخيصة

عمل كيكة في المنزل

ورود وأزهار

شوكولاتة

رسالة بخطك مع وردة

دعوة للفطور أو الغذاء أو العشاء

شراء وشاح بلون الأم المفضل.

بمناسبة اقتراب رمضان يمكن شراء تحفة خاصة برمضان

إنشاء هدية بسيطة عن طريق استخدام أدوات موجودة داخل المنزل.

إحضار بطاقة هدايا مكتوب عليها بعض الكلمات الرقيقة.

إحضار مزهرية.

شراء قطعة أكسسوار بالشكل المفضل.

عمل بورترية لصورة تجمعكم سويًا.

مج مطبوع عليه صورتها المفضلة.

سلسلة مفاتيح.

أفكار هدايا عيد الأم بسيطة

مكياج مثل ماركة ميبيلين أو فلورمار أسعارهم مناسبة

حجابات بالوان متعددة

ورد

شوكولاتة

كيك

دعوة فطور

تحفة للمنزل

قميص أو جاكيت من مكانها المفضل

عطر

هدايا غير مكلفة للصغار

مجموعة أزهار من الأوراق الملونة.

عقد من الخرز الملون.

بطاقات معايدة مصنوعة يدوياً مع أشعار وكلمات خاصة بعيد الأم.

برواز حجم متوسط صور مصنوع يدوياً.

كتاب جديد.

هدايا متوسطة التكلفة للمراهقين

باقة ورود.

ساعة آبل سعر رخيص

قالب حلوى بالفراولة عليه أسم الأم.

مجموعة شموع عطرية.

بطاقات معايدة موسيقية.

صندوق خشبي للمجوهرات.

هدايا ثمينة للكبار

ساعة آبل موديل 2022

تلفون آيفون موديل 2022

عقد بأحجار كريمة خاصة بعيد ميلاد الأم.

عقد لؤلؤ.

سوار من اللآلئ.

تعليقة الماس (قلب، ورقة الحظ)

عباءة قماش كشمير.

حقيبة يد فاخرة.

تعليقة تذكار "يمكن وضع صور بداخلها."

أقراط لؤلؤ.

بيجاما مخمل بلون وردي.

محفظة جلدية صغيرة للبطاقات.

مجموعة منتجات العناية بالبشرة.

مجموعة منتجات للماكياج.

مجموعة منتجات العناية بالقدمين.

مجموعة العناية بالجسم والاسترخاء.

علبة شوكولاتة فاخرة.

هدايا عيد الأم من صنع اليد

جرة ملونة أو مرسوم عليها تناسب حديقة المنزل أو المطبخ

زراعة وردة في علبة أنيقة ووضعها في المطبخ.

صندوق ملون مناسب لعيد الأم شكل هندسي

باقة زهور ملونة المصنوعة باليد من الورق

صندوق كرتون خاص للمجوهرات والإكسسورات للأم

مناشف المطبخ الصغيرة المزخرفة

يمكن صنع اسورة يدوية او اكسسوار بسيط

مزهرية يدوية الصنع مع صورة عائلية على الطاولة

أفكار هدايا عيد الام بالصور

رسائل عيد الأم 2022

دعاء الأم تهتز لعظمته السماء