عيد الأم: 5 وصفات للتخفيف من علامات الشيخوخة

الشيخوخة هي عملية معقدة تشمل العديد من المناطق من الجسم. ومن غير المحتمل أن يقوم منتَج واحد أو حبة دواء بمعالجة كل الاعراض المصاحبة للشيخوخة، هناك أشياء يمكن أن تقوم بها لمساعدتك على ان تبطئ تقدم أعراض الشيخوخة وتحسن من نوعية حياتك.

تجاعيد الوجه من مشاكل البشرة الشائعة، وسبب ظهور التجاعيد يعود لمجموعة من الأسباب منها التقديم في العمر، وفقدان الخلايا قدرتها على إنتاج مادة الكولاجين بالكميات المناسبة، فهذه المادة مهمة بصورة كبيرة في الحفاظ على نسبة المياه في خلايا البشرة، وتحافظ أيضاً على نعومتها وسلاستها ويبقيها مشدودة، كما أنّ قلّة نسبة الكولاجين تسبّب العديد من الأضرار للخلايا الداخلية للبشرة، وهذه الأضرار هي سبب ظهور لخطوط التجاعيد، وضآلة إنتاج الكولوجين في البشرة يعود لمجموعة من العوامل منها، التعرّض بشكل مفرط لأشعّة الشمس فوق البنفسجية، ونشاط الأجزاء الحرة الكبير في الجسم، بالإضافة إلى العادات اليوميّة السيّئة، ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعيّة التي تعمل على التخلّص من التجاعيد بصورة نهائيّة.

وصفات للتخفيف من علامات الشيخوخة

الوصفة الأولى:

ضعي بياض البيض في وعاء صغير ودلكي به بشرتك٬ اتركيه حتى يجف لمدة 15 دقيقة٬ ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ ودعي يعملان على تجديد بشرتك "E" "B "فيتامين

الوصفة الثانية:

زيت الزيتون يساعدك في التمتع ببشرة ناعمة ونضرة٬ دلكي وجهك ببضع قطرات من زيت الزيتون قبل النوم واشطفي وجهك بعدها بواسطة منشفة ناعمة٬ وستلاحظين نعومة بشرتك في الصباح.

الوصفة الثالثة:

دلكي عنقك ووجهك والمنطقة المحيطة بالعينين باستخدام أصابعك مع الغسول المنظف المفضل لديك.

الوصفة الرابعة:

احرصي على تناول العصائر والخضروات الطازجة في المنزل، فالفواكه والخضروات الطازجة تتضمن فوائد كبيرة وفيتامينات ومعادة مفيدة للبشرة.

الوصفة الخامسة:

إن لليمون تأثير كبير وإيجابي لجمال البشرة، فدلكي المناطق المصابة بالتجاعيد بشرائح الليمون، ومن من شأنها أن تجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقاً وتألقاً.

9 أطعمة تسبب الشيخوخة في عز الشباب

1- الملح: تناول أكثر من 1500 مليغرام من الملح يوميًّا، يرفع من ضغط الدم ويزيد من نسبة الكولاجين وبالتالي يرفع معدّل التجاعيد حول العينين.

2- السكر: السكّر يؤثّر على شرايين الدم في الجسم وعلى الجلد ويعجّل من عمليّة الشّيخوخة، لأنّه يعطّل مسار الأنسولين في الدم، والأنسولين هو المادّة التي تحافظ على توازن السكّر في الدم وتحدّ من زيادته.

3- القهوة: تناول القهوة يؤثّر على أسنانك ويخفي بياضها بطبقة من اللّون الأصفر، بالإضافة لزيادة نسبة جفاف الجلد وبالتالي تظهر التّجاعيد على الجسم بشكلٍ أوضح .

4- اللّحم: تناول اللّحم أكثر من مرّة أسبوعيًّا يزيد من التجاعيد ويؤثّر على صحّتك سلبيًّا، فهي من الأطعمة التي تحتوي نسبة عالية من السّعرات الحراريّة وتجعل الوجه أقلّ نضارة وحيويّة.

5- الكربوهيدرات البسيطة : تناول الكربوهيدرات كالخبز والباستا يزيد من نسبة السكّر في الدم ويرفع مستوى الدّهون ويؤدّي إلى تكسير الكولاجين الموجود في الجلد والذي من وظيفته الحفاظ على مرونة الجلد.

6- الأطعمة الحارّة : قد تكون الأطعمة الحارّة مناسبة لزيادة عمليّة الأيض ولكنّها مضرّة لجلد البعض، تناولها يؤدّي إلى تمدّد الأوعية الدّمويّة، وبالتّالي يزيد من حجم الجلد فتكثر التجاعيد.

7- الهوت دوغ والأطعمة المحفوظة: الهوت الدوغ يحتوي كميّة كبيرة من أملاح الكبريتيت مع بعض المركّبات الأخرى، والتي تجعل الجلد يبدو شاحبًا ومجعّدًا.

8- الصودا: تناول الصّودا يؤثّر على الأسنان ويفتّت مادة المينا المتواجدة فيها، وهذا يعرّض الأسنان للتسوّس وبالتّالي يُفسد مظهرك ويجعل ابتسامتك شاحبة.

9- الأطعمة الجاهزة : تؤدّي الأطعمة الجاهزة إلى انسداد الشرايين ومنها تُسّبب جفاف جلدك، فهي مصدر كبير للعديد من المواد المؤكسدة والمركّبات الضارّة.

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