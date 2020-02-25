في يوم المرأة العالمي: 10 أطعمة للمحافظة على شباب بشرتكِ

شباب البشرة ونضارتها أحد أهم مقومات الجمال للمرأة إن لم يكن أهمها، وبالرغم من قدرة كريمات الأساس على تغطية كم كبير من عيوب البشرة إلا أن البشرة النضرة الخالية من العيوب والتي لا تحتاج إلى تغطية هي هدف كل امرأة.

هل تحافظين على شباب بشرتكِ؟ هل تهتمي بنظامك الغذائي؟ هل تشربين الكثير من الماء؟ هل تعلمين أن الكولاجين هو المسؤول الأول عن شباب بشرتك؟ وهل سمعت بأنه يتناقص مع التقدم بالعمر؟

لا تقلقي يا عزيزتي... لقد أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي من أساسيات العصر في هذا الوقت وباتت المرأة مضطرة أكثر من أي وقت مضى للاهتمام بنفسها وجمالها وشبابها الدائم.

وفي هذا المقال نقدم مجموعة من الأطعمة التي تساعدك على المحافظة على الشباب ومحاربة الشيخوخة، من دون اللجوء الى عمليات التجميل تعرفي عليها معنا وتألقي جمالاً وشباباً في يوم المرأة العالمي 2020:

1- الأفوكادو:

تحتوي ثمار الأفوكادو على زيت طبيعي يساعد على شد ترهلات البشرة وترطيبها بشكل عميق، بالإضافة إلى أنها غنية جداً بالأحماض الدهنية غير المشبعة الصحية والمفيدة للجهاز المناعي للجسم.

2- مرق العظام:

يحتوي مرق العظام على كولاجين ومعادن تفيد عظام الإنسان ومفاصله، وتحسن مظهر البشرة، وتكمن أهمية الكولاجين أيضاً في مكافحة مظاهر الشيخوخة، وتأخير ظهور التجاعيد و علامات التقدم في السن بالإضافة إلى خفض نسبة الانتفاخ تحت العين، و غيرها من مشاكل البشرة الناتجة عن التقدم في السن.

3- السبانخ:

يحتوي السبانخ على مجموعة كبيرة من الحديد والمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات C و A والتي تحارب الشيخوخة وتؤخر ظهورها.

4- العنب:

يحتوي العنب أيضاً على العديد من المواد النافعة و المفيدة للصحة والتي تساعدك في تحقيق المزيد من الرشاقة وتحافظ على جمال ونضارة البشرة كما أنها تحارب علامات التقدم في السن.

5- المكسرات النيئة وخصوصاً اللوز:

للوز فوائده الصحية الكثيرة والمتنوعة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الزنك كما أنه غني بفيتامين E الأمر الذي يحافظ على شبابك، لأطول فترة ممكنة.

6- الشوكولاته السوداء:

من المعروف أن الشوكولا الداكنة تحتوي في تركيبتها على الكثير من مضادات الأكسدة والتي سبق وذكرنا قدرتها على محاربة الشيخوخة خاصةً إذا ماتم تناولها بشكل معتدل تجنباً للإصابة بالسمنة.

7- زبدة الفول السوداني:

لزبدة الفول السوداني إضافةً إلى لذة طعمها المحبب فوائد كثيرة وعديدة فهي غنية جداً بالمواد الغذائية وفيتامين E بشكل خاص، بالإضافة إلى أنها تحارب الشيخوخة لاحتوائها على حمض الفوليك.

8- التوت:

يعد التوت بجميع أنواعه من الأطعمة المحاربة للشيخوخة والرائعة للصحة فهو غني بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة التى تسبب التجاعيد والسرطان كما أنه يحفز عملية إنتاج الجسم لبروتين الكولاجين المسؤول الأول عن شباب البشرة حيث يحافظ على بشرتك مشدودة ناعمة.

9- الماء:

يحتاج الجسم للمحافظة على نضارته ورطوبته وبالتالي شبابه لتناول كمية كبيرة من الماء يومياً، فالماء ضروري جداً ولا يخفى على أحد أهميته للحصول على مظهر مفعم بالحيوية والشباب.

10- الخيار:

يعتبر الخيار من الخضار التي تحافظ على رطوبة الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وأيضاً تعتبر السعرات الحرارية الموجودة في الخيار قليلة.

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